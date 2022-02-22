Санкції ЄС щодо Росії торкнуться "шопінгу в Мілані, вечірок в Сен-Тропе, діамантів в Антверпені"

Санкції Євросоюзу у відповідь на рішення Кремля визнати “незалежність” українських регіонів, передбачатимуть замороження активів російських бізнесменів, заборону на подорожі в ЄС, і будуть спрямовані на багатих росіян. Про це у Твітері повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він також дав зрозуміти, що далі ЄС може запровадити ще більше санкцій.

“Сьогодні ми погодились одноголосно рішуче відповісти на протизаконні дії Росії проти України. Пакет санкцій Євросоюзу торкнеться:

- 351 члена Думи РФ, які голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР";

- 27 осіб та організацій, які причетні до підривання територіальної цілісності України, її суверенітету та незалежності", - написав у Twitter глава зовнішньополітичного відомства ЄС.

Жозеп Борель також уточнив щодо європейських санкцій: "Це стосуватиметься політичних, військових, бізнесових та медіа галузей. Це стосуватиметься економічних відносин відколених регіонів з Європейським Союзом. Це стосуватиметься здатності Росії отримати доступ до капіталу та фінансових ринків ЄС. Ці дії застосовуються у тісній координації з нашими партнерами та союзниками”.

У низці Twitter-повідомлень він додав: “Більше не буде шопінгу в Мілані, вечірок у Сен-Тропе, діамантів в Антверпі. Це перший крок. Ми - єдині!”

Повідомлення головного дипломата ЄС Жозепа Бореля з'явилися у вівторок, 22 лютого, після того, як ЄС оголосив про одноголосне ухвалення першого раунду санкцій щодо Росії.

У вівторок санкції щодо Росії запровадила і Велика Британія.

Як повідомив прем'єр країни Борис Джонсон, їхні санкції стосуються п'яти російських банків: "Россия", "ИС Банк", "Генеральний банк", "Промсвязьбанк" та "Черноморский банк". Крім того, індивідуальні обмеження застосували щодо трьох бізнесменів: Геннадія Тимченка, Бориса та Ігора Ротенбергів.

21 лютого Росія визнала “незалежність” підтримуваних нею самопроголошених регіонів на сході України, так званих "ЛНР" та "ДНР".

22 лютого Рада Федерації РФ надала дозвіл президенту Путіну використовувати війська за межами російських кордонів.