США оголосили персональні санкції щодо Путіна та Лаврова

Сполучені Штати Америки запровадили санкції щодо президента РФ Володимира Путіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова та членів Ради нацбезпеки РФ.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Президент Путін приєднується до дуже маленької групи, до якої входять такі деспоти, як Кім Чен Ин, Олександр Лукашенко та Башар аль-Асад

"Президент Путін і міністр Лавров прямо відповідальні за неспровоковане і незаконне подальше вторгнення Росії в Україну, демократичну суверенну державу. Це вкрай рідко, коли міністерство фінансів визначає главу держави; Президент Путін приєднується до дуже маленької групи, до якої входять такі деспоти, як Кім Чен Ин, Олександр Лукашенко та Башар аль-Асад", - мовиться у повідомленні Мінфіну.

"Крім того, сьогодні Державний департамент США визначив двох чиновників російського уряду і членів Ради національної безпеки Росії прямо відповідальними за подальше вторгнення в Україну: міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Збройних сил РФ, першого заступника міністра оборони, генерала Валерія Герасимова", - повідомляє фінансове відомство про санкції щодо Шойгу та Герасімова.

Члени Ради нацбезпеки, що потрапили під санкції, це Валентина Матвієнко, Сергій Наришкін, Вячеслав Володін, Сергій Іванов, Ніколай Патрушев, Владімір Колокольцев, Александр Бортніков, Ігор Краснов, Ігор Щоголєв, Владімір Устінов, Віктор Золотов.

Санкції передбачають, що "вся власність та інтереси власності зазначених осіб, які перебувають у США або під контролем американських осіб, заблоковано. І про це необхідно повідомити Офіс з контролю за іноземними активами".

"Крім того, блокуються також будь-які організації, які прямо чи опосередковано, на 50 або більше відсотків належать одному чи кільком підсанкційним особам", - повідомляє міністерство фінансів.

Також заборонені усі операції, які здійснюються американцями або в межах США, що пов’язані із власністю чи інтересами підсанкційних осіб.

Раніше сьогодні ЄС та Британії також запровадили проти Путіна та Лаврова персональні санкції. Клім того, лідери ЄС заявили про запровадження нових "масштабних санкцій" проти Росії, під які підпадає 70% банківського ринку РФ та ключові державні компанії.