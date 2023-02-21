Компаніям, які допомагають Росії, відріжуть доступ до половини світової економіки - Мінфін США про нові санкції

США та країни-партнери найближчими днями оголосять подальші санкції проти Росії через її жорстоку війну в Україні, а також подвоять зусилля, щоб притягнути агресора до відповідальності, зокрема, шляхом протидії спробам обійти санкції.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо у вівторок, 21 лютого. Він також озвучив дані американської розвідки про те, що Кремль доручив своїм спецслужбам знайти способи обійти західні санкції.

До нового пакету санкцій, за його словами, приєднається коаліція з понад 30 країн, які представляють понад 50% світової економіки.

“США та партнери по коаліції взаємодіють з компаніями та банками, щоб прямо сказати їм: якщо вони не запровадять наші санкції та експортний контроль, ми відріжемо їх від доступу до наших ринків і фінансових систем”, - наголосив посадовець.

Адеємо назвав кілька шляхів, якими Штати планують перешкодити спробам Росії перехитрити встановлені обмеження.

Ті, хто не дотримуватиметься впроваджених щодо Росії санкцій, будуть змушені обирати між все більш ізольованою Росією і економічними зв’язками з коаліцією країн, що становлять більше половини світового ВВП.

Тих, хто не дотримуватиметься впроваджених щодо Росії санкцій, змусять обирати між все більш ізольованою Росією та економічними зв’язками з коаліцією країн, які становлять більшу частину світового ВВП.

А Росія буде змушена обирати між витрачанням грошей на зброю або подоланням наслідків санкцій, встановлення граничних цін на нафту тощо.

“Наша коаліція зібралася протягом трьох тижнів після вторгнення Росії в Україну. Ми були в тісному контакті з G7 та ЄС, і саме цей багатосторонній підхід дозволив нам успішно знерухомити більшість державного багатства та активів Центрального банку Росії. Саме це зробило наш контроль над оборонними ресурсами таким потужним”, - каже посадовець.

За словами урядовця, члени цієї коаліції є здебільшого виробниками ключових матеріалів, необхідних для сучасної війни, таких як найсучасніші напівпровідники, транзистори та програмне забезпечення. Коли Росії відрізали доступ до цього важливого імпорту, її військові показники постраждали. Підтримка Китаю не є вирішенням цих викликів, каже посадовець, оскільки Китай не виробляє передові напівпровідники, які потрібні Росії. Крім того, майже 40% мікрочипів, які Росія отримує з Китаю, є дефектними.

“Найближчими днями ви побачите додаткові дії, які ми вживатимемо не лише тут, у Сполучених Штатах, але й у співпраці та координації з нашими союзниками та партнерами по всьому світу”, – сказав Адеємо.

Надати країнам, компаніям і окремим особам вибір: вести бізнес з коаліцією, яка представляє половину світової економіки або - надавати матеріальну підтримку Росії.

“Ми використовуватимемо всі наші економічні інструменти, щоб надати країнам, компаніям і окремим особам вибір: вести бізнес з коаліцією, яка представляє половину світової економіки, або надавати матеріальну підтримку Росії”, - сказав Адеємо.

Щоб запобігти спробам Кремля купувати зброю і товари для війни, коаліція планує покращити обмін інформацією та координацію між союзниками.

Такою інформацією поділяться і з компаніями та навіть приватними особами у різних країнах, щоб заручитися їхньою допомогою у запобіганні наданню матеріальної підтримки Росії.

Другим елементом цих зусиль, як пояснив заступник міністра фінансів США, стане виявлення та перекриття конкретних каналів, через які Росія намагається оснастити та фінансувати свою армію.

“Ми спостерігали тривожні моделі в кількох країнах, зокрема, в кількох сусідніх з Росією країнах, де Кремль поглибив свої фінансові зв’язки та торговельні потоки, оскільки інші ринки були закриті. Ми надаємо розвідувальні дані та актуальну інформацію, щоб дати змогу країнам викорінити ухилення від санкцій у їхніх юрисдикціях. І якщо вони цього не зроблять, ми з нашими партнерами готові використовувати різні економічні інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб діяти самостійно”, - сказав посадовець.

Останнім елементом озвученого у Мінфіні США підходу буде безпосередній тиск на компанії, які сприяють ухиленню Росії від санкцій.

Ціна ведення бізнесу з Росією всупереч нашій політиці є високою

“Ціна ведення бізнесу з Росією всупереч нашій політиці є високою. І компаніям, і фінансовим установам не слід чекати, поки їхні уряди ухвалять рішення за них”, - наголосив посадовець.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден під час візиту в Україну 20 лютого оголосив, що цього тижня США мають намір запровадити нові санкції проти Росії. Він також повідомив про надання Україні нового пакету військової допомоги обсягом у пів мільярда доларів. "Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що протримається довше, ніж ми. Не думаю, що він досі так вважає", - заявив у Києві президент США Джо Байден.