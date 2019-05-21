Міненергетики США анонсував санкції за "Північий потік-2"

Міністр енергетики Сполучених Штатів Рік Перрі анонсував у вівторок законопроект про санкції для компанії за участь у проекті "Північний потік-2".

США і низка європейських країн критикують проект газопроводу "Північний потік-2", адже це може збільшити залежність Європейського Союзу від російського газу.

"Протистояння "Північному потоку-2" все ще дуже живе й активне у Сполучених Штатах", – сказав Перрі на брифінгу у Києві, куди він приїхав на інавгурацію президента Володимира Зеленського.

"Сенат Сполучених Штатів має намір ухвалити законопроект, Палата представників затвердить його, і він потрапить до президента (Трампа, - ред.), який планує підписати його, що накладе санкції на "Північний потік-2".

Президент США Дональд Трамп послідовно виступає проти газпромівського проекту і закликає Європу диверсифікувати джерела енергопостачання і, зокрема, закуповувати американський зріджений газ. Він неодноразово виступав з критикою позиції Німеччини стосовно проекту.

"Ми говоримо про трубопровід, який йде до Німеччини, коли Німеччина сплачує мільярди і мільярди доларів Росії і справді, ми не вважаємо, що це доречно", - наголошував президент США під час спілкування з пресою після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у вересні 2018 року.

Україна також виступає проти втілення проекту, який загрожує позбавити країну майже двох мільярдів доларів надходжень за транзит газу і збільшити геополітичний вплив російської енергетики.

Однак, навіть повна зупинка реалізації "Північного потоку 2" не убезпечить Україну від недружніх дій Росії в газовій сфері, в інтерв'ю "Голосу Америки" у травні заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв .

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