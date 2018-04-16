Білий дім розглядає додаткові санкції щодо Росії – прес-секретар Сара Сандерс

У Білому домі розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії - заява прес-секретаря.

Білий дім у понеділок заявив, що рішення в справі нових економічних санкцій щодо Росії буде в недалекому майбутньому - що, за ознаками, - суперечить заяві голови Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі, яка сказала, що нові санкції проти Росії оголосять в понеділок.

«Ми розглядаємо додаткові санкції щодо Росії і рішення в цій справі буде винесено в близькому майбутньому».

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у понеділок прес-секретарем Білого дому Сарою Сандерс - повідомляє АР.

Посол США в ООН у неділю в інтерв'ю програмі Face the Nation на телеканалі CBS заявила, що будуть нові американські санкції щодо Росії, пов'язані з використанням хімічної зброї у Сирії.

«Мнучин (міністр фінансів США - ГА) оголосить про це в понеділок, якщо він ще цього не зробив, і вони будуть стосуватися будь-яких компаній, які займалися обладнанням, пов'язаним із Асадом та використанням хімічної зброї. І я думаю, що всі це відчують тоді. Я думаю, всі знають, що ми надсилаємо потужний меседж, і ми надіємось, що всі його почують», - заявила в неділю Ніккі Гейлі.