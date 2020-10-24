Мінфін США запровадив санкції щодо російського науково-дослідного інституту хімії та механіки через причетність до кібератак

Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо російського Центрального науково-дослідного інституту хімії і механіки, у зв'язку з хакерською атакою на нафтохімічний завод на Близькому Сході в 2017 році. У Вашингтоні вважають, що ЦНДІХМ був причетний до цієї кібератаки.

Обмеження запроваджуються згідно із законом «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

У США встановили, що московський інститут причетний до створення шкідливої програми Triton, відомої як TRISIS і HatMan.

Програма була розроблена спеціально для атак на системи промислової безпеки та маніпулювання ними. Такі системи відповідають за безпечне аварійне відключення виробництва на об’єктах критичної інфраструктури. Кіберексперти називають Triton «найнебезпечнішою з усіх відомих загроз».

«Уряд Росії продовжує займатися небезпечними кіберопераціями, спрямованими проти США і наших союзників, – йдеться в заяві міністра фінансів Стівена Мнучина. – Наша адміністрація буде продовжувати агресивно захищати критично важливу інфраструктуру Сполучених Штатів від усіх, хто намагається завдати їй шкоди».

Впродовж останніх років хакери використовували Triton проти американських партнерів на Близькому Сході, а також сканували і досліджували за її допомогою об'єкти на території США, мовиться в заяві міністерства.

Як зазначив Мнучин, розробка та використання програми Triton проти партнерів США викликає особливу тривогу, особливо якщо враховувати «причетність російського уряду до зловмисних і небезпечних дій в кіберпросторі».

Після внесення до списку санкцій Мінфіну США все майно і інтереси ЦНДІХМ, що перебувають в американській юрисдикції, були заблоковані, а громадянам США заборонено мати будь-які справи з цими установами. Під санкціями можуть опинитися і іноземці, «які здійснюють певні операції з ЦНДІХМ», наголошується в заяві мінфіну США.

Посол Росії у США Анатолій Антонов назвав нелегітимними санкції США проти російського ЦНДІХМ. Відповідну заяву оприлюднили на сторінці російської дипмісії у фейсбуці.

«Повністю відкидаємо висунуті адміністрацією звинувачення проти ФДУП «Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки». Знову підкреслюємо нелегітимність будь-яких односторонніх рестрикцій», – заявив Антонов. Дипломат також зазначив, що Росія «не веде наступальних операцій в кіберсфері".

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