Більшість американців назвали покращення відносин з Росією важливішим за санкції - опитування Gallup

Відповідно до нового опитування Gallup, більшість американців вважають, що покращення відносин з Росією є більш важливішим, ніж жорсткі заходи щодо Москви.

За результатами опитування оприлюдненими у понеділок, 58% респондентів підтримують зусилля, спрямовані на покращення відносин між США та Росією. Для порівняння, 36% заявили, що більш важливо "вдаватись до сильних дипломатичних та економічних кроків проти Росії".

Опитування було проведено у перші два тижні серпня. Виявилось, що дві третини опитаних стежать за новинами про втручання Росії у президентські вибори у США 2016-го року.

Раніше адміністрація США заявила, що введе проти Росії низку нових санкцій у зв'язку із замахом на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у ході якого було використано хімічну зброю. Санкції мають набрати чинності 22-го серпня.