Про нові "руйнівні санкції" щодо Росії розповів сенатор-демократ

Сенатор-демократ Бен Кардин розповів NPR про проект нових санкції щодо Росії, які покликані покарати її у випадку спроб втручання у вибори до закондавчих органів США, які відбудуться у листопаді.

Кардин висловив думку, що заяви президента США дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси, тому сам Кардин бачить завданням законодавців чітко показати президенту Росії, що його недружні дії мають припинитись.

Урядові установи вдаються до необхідних дій. Не вистачає лише капітана - нашого президента

"Ми можемо набагато більш агресивно взятись за олігархів, які підтримують корупцію Путіна. Запропонований законопроект щодо санкцій посилює заходи проти олігархів, пропонує заборону на використання ними нашої банківської системи. Ми також маємо санкції, накладені згідно з законом Магнітського, через які олігархи не можуть приїздити до США. Відрізавши Путіна від фінансів, ми можемо не допустити його ворожих дій", - розповів законодавець-демократ.

Кардин також відзначив, що адміністрація Трампа займає рішучу позицію щодо Росії і вдається до необхідних заходів для захисту США, але висловив жаль, що особисто президент США не виступив рішуче проти Путіна.

"Ми бачимо, що наші урядові установи роблять все, як треба. Міністерство національної безпеки працює зі штатами, щоб захистити нашу інфраструктуру у ході виборів. Тому я думаю, що наші установи вдаються до неохідних дій. Не вистачає лише капітана - нашого президента", - відзначив законодавець.

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