Конгресмен Сантос, якому закидали брехню про його біографію, звинувачений у 13 кримінальних справах

Конгресмену США, республіканцю Джорджу Сантосу висунули звинувачення у 13 кримінальних справах. Обвинувальний акт на 20-ти сторінках прокуратура оприлюднила у середу. Серед обвинувачень - шахрайство, крадіжка державних коштів, відмивання грошей і надання неправдивих даних Конгресу.

Перемога Сантоса на виборах до Палати представників США від штату Нью-Йорк була затьмарена викриттями, що він фальсифікував свою біографію під час виборчої кампанії.

На слуханнях у федеральному суді на Лонг-Айленді 34-річний Сантос не визнав себе винним за жодним зі звинувачень.

Суд вирішив, що під заставу в розмірі 500 тисяч доларів його не утримуватимуть під вартою. Цю суму, як повідомляють американські ЗМІ, забезпечать три особи, їхні імена не розголошуються. Сантосу дозволили подорожі між Нью-Йорком та Вашингтоном.

Звинувачення проти нью-йоркського політика зосереджені в основному навколо трьох окремих шахрайських схем, повідомляють американські ЗМІ. Оскільки Сантос надсилав електронні листи та текстові повідомлення, щоб отримати пожертви, прокуратура висунула йому звинувачення у шахрайстві.

За обвинуваченням, Сантос використовував гроші, зібрані для підтримки його кампанії, на особисті витрати, що, як вважає сторона обвинувачення, є відмиванням грошей.

Як мовиться у звинуваченні, донорам його кампанії повідомили, що їхні гроші будуть використані на телевізійну рекламу, але натомість кошти були перераховані на особистий рахунок Сантоса, і він використовував їх "для зняття готівки, особистих покупок розкішного дизайнерського одягу, оплати кредитною карткою, оплати автомобіля, оплати особистих боргів".

Також Сантоса звинувачують у розкраданні державних грошей. Обвинувачення стверджує, що у 2020 році конгресмен подав заявку на отримання допомоги з безробіття в рамках федеральної програми допомоги, у зв’язку з епідемією Ковід. Таким чином він отримав майже 25 000 доларів. Хоча він працював в інвестиційній фірмі та мав зарплату близько 120 тисяч доларів на рік.

За даними Міністерства юстиції США, Сантосу може загрожувати до 20 років ув'язнення, якщо його визнають винним за найсерйознішими звинуваченнями.

Особа Сантоса вийшла на перші шпальти американської преси після того, як у грудні минулого року газета New York Times та інші видання опублікували низку статей, в яких ставили під сумнів правдивість даних про походження конгресмена Сантоса, його особисті статки та фінансування кампанії, про які він розповів виборцям у своїй передвиборчій кампанії.

У написанні повідомлення була використана інформація CNN, New York Times, Washington Post.