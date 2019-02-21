СБУ заявляє про викриття масштабного механізму впливу на вибори

Служба безпеки України повідомила про викриття масштабного механізму підкупу виборців, що міг вплинути на результати голосування на виборах Президента України. Про це на спеціально скликаному брифінгу заявив заступник СБУ Віктор Кононенко.

Активісти називають обшуки тиском та залякуванням політичних опонентів з метою паралізувати виборчу кампанію Юлії Тимошенко

За даними спецслужби, схема полягала у формуванні у виборчих округах так званої піраміди, до якої входили тисячі людей. СБУ вважає координатором схеми одного із депутатів Верховної Ради.

За даними СБУ, серед учасників і керівників групи були як громадяни України, так і громадяни Російської Федерації, які раніше брали участь в організації подібних схем під час виборів у сусідній державі. За словами правоохоронців, кошти на організацію підкупу йшли в обхід виборчого фонду кандидата в президенти.

СБУ оприлюднило відеоматеріали, які можуть свідчити про діяльність підозрюваних:

"СБУ буде і надалі вживати всі передбачені чинним законодавством заходи для забезпечення проведення демократичних виборів та забезпечення вільного волевиявлення громадян, блокуючи будь-які спроби держави-агресора втрутитися у внутрішні справи нашої країни", - заявив Кононенко.

У партії "Батьківщина" підтвердили, що обшуки відбулися у її активістів у Запорізькій області. За даним партійної прес-служби, під час проведення слідчих дій вилучили телефони, особисті речі та агітаційні матеріали. Активісти називають обшуки тиском та залякуванням політичних опонентів з метою паралізувати виборчу кампанію Юлії Тимошенко.

Вони лише дискредитують правоохоронну систему

"Вони лише дискредитують правоохоронну систему, яка перетворилася на обслуговуючий персонал виборчого штабу Петра Порошенка", – заявив Віталій Рябцев, який є довіреною особою кандидата в президенти в 75-му виборчому окрузі. Партія "Батьківщина", анонсувала спеціальну прес-конференцію свого лідера Юлії Тимошенко.

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