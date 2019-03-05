Командувач сил США і НАТО в Європі розповів про можливу нову збройну допомогу Україні

Надання Україні додаткової летальної зброї, щоб стримувати подальшу агресію Росії, зокрема на морі, можливе, однак, це рішення ще має пройти "стратегічне обговорення". Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Кертіс Скапаротті.

"Снайперські системи, боєприпаси і, з огляду на ситуацію в Керченській протоці, можливе обговорення військово-морських систем в майбутньому", - заявив Скапаротті говорячи про види допомоги, надання яких Україні можуть розглядати США.

Генерал США зробив цю заяву під час слухань Комітету Сенату США зі збройних сил США, відповідаючи на питання сенатора Джима Інгофа.

Інгофа цікавило, чому "Джавеліни" стали практично єдиним випадком надання допомоги летальною зброєю Україні, попри наявність у виконавчої влади США відповідних повноважень.

"В Україні Росія вже шостий рік веде війну, - зауважив сенатор. - Ми говорили про це і включили формулювання в наші закони про оборонні видатки, що дозволило б надіслати летальну збройну допомогу Україні. Наскільки мені відомо, був лише один випадок, коли ми справді надіслали летальну допомогу – "Джавеліни". Скажіть чому ми не досягли успіху в цьому, хоча повноваження є?" – запитав сенатор.

"Необхідно провести стратегічні обговорення стосовно розміщення такого роду збройних систем", - заявив генерал у відповідь.

Скапаротті також відзначив, що українці відповідально поставились до надання "Джавелінів".

"Як ви зазначили, стосовно повноважень з "Джавелінів", я вважаю, що українці пройшли тренування використанню цих систем. Вони відповідально ставляться до їх безпеки і розміщення. Ми уважно за цим спостерігаємо. Нові системи, де можлива допомога США, - говорить Скапаротті, - можуть включати снайперські системи, боєприпаси і, з огляду на ситуацію в Керченській протоці, можливе обговорення військово-морських систем в майбутньому", - заявив Скапаротті.

Дивіться також: Заступник держсекретаря США із політичних питань їде до Києва. Відео