Водимире, я не отримав відповідний наказ. Можливо наступного разу

Колишній член виборчого штабу Трампа, бізнесмен Ентоні Скарамуччі висміяв в ефірі каналу Fox News поширені у частині американських ЗМІ закиди про буцімто близькість членів команди Трампа та себе особисто до Росії. Скарамуччі перебуває у центрі скандалу, через який впливовому каналу CNN довелось звільнити авторів матеріалу, який пов'язував Скарамуччі із Росією.

CNN, який у США приділяє чи не найбільшу увагу тематиці можливої змови між чинними та колишніми членами команди Дональда Трампа та Кремлем, вимушений був зняти зі свого сайту статтю, яка містила закиди про буцімто контакти самого Скарамуччі із представниками Кремля. Як виявилось, стаття не була підкріплена фактами, а її тези було спростовано. У результаті, CNN пішов на звільнення 3-х членів редакції, які брали участь у підготовці та оприлюдненні матеріалу. Повідомлялось, що Скарамуччі пригрозив каналу судовим позовом.

Звільнення журналістів та визнання факту неправоти з боку провідного ЗМІ деякі сприйняли, як потужний удар по популярній у ЗМІ США наративі про буцімто очевидний характер змови між командою Трампа та Кремлем.

В ефірі каналу Fox, Скарамуччі жартома поставили питання, чи шкодує він, що був відсутній на саміт «Великої 20-ки» у Німеччині, адже він мовляв настільки близький до Путіна.

Дональд Трамп - доброчесна та гідна людина. Доброчесність - це сміливість дотримуватись принципів. Дон робить це щодня

Скарамуччі у відповідь заявив, що просто не отримав наказ із Кремля і лише через це пропустив саміт.

"Водимире, я не отримав відповідний наказ. Можливо наступного разу", - з усмішкою відповів Скарамуччі.

У своєму Twitter Скарамуччі також закликав припинити "полювання на відьом", спрямоване проти президента США.

"Дональд Трамп - доброчесна та гідна людина. Доброчесність - це сміливість дотримуватись принципів. Дон робить це щодня", - відписав Скарамуччі.

Як відомо, президент США послідно відкидає будь-які закиди про змову з Кремлем. Він також неоднозразово називав такі ЗМІ, як CNN, New York Times та ін. фальшивими та звинувачував їх у веденні проти нього "полювання на відьом".

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