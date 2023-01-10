Актуально
США можуть надати Україні бойові броньовані машини Stryker – Politico
Пентагон розглядає можливість надання Україні бойових броньованих машин Stryker у наступному пакеті допомоги, щоб допомогти Києву відбити очікуваний весняний наступ Росії, пише видання Politico з посиланням на два джерела, знайомі з обговоренням.
Раніше США вже анонсували відправлення в Україну 50 бойових машин піхоти Bradley. За даними видання, адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити про машини Stryker наприкінці наступного тижня під час засідання Контактної групи з оборони України у Німеччині (так званий формат «Рамштайн»).
Остаточного рішення ще не ухвалено, зазначає Politico. Як пише видання, хоча Stryker не такі потужні як Bradley, вони рухаються тихіше і можуть перевозити більше солдатів.
6 січня речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр оголосила, що США надали Україні пакет військової допомоги вартістю понад 3 мільярди доларів. До нього увійдуть, зокрема, 50 бойових машин піхоти Bradley, 500 протитанкових ракет та 250 тисяч снарядів калібру 25 мм до них; 55 бронемашин MRAP із протимінним захистом; 100 бронетранспортерів M113; зенітні ракети класу «земля-повітря» Sea Sparrow та інше озброєння.
Всі новини дня
Потрібно перекладати більше книг з української мови на англійську і навпаки – перша директорка PEN America. Відео
США допомагають Україні відстежувати кількість зруйнованих росіянами бібліотек, музеїв та пам’яток. Ці докази можуть знадобитися в судах проти Росії, і завдяки їм є шанс довести, що атаки на українську культуру – ознака геноциду.
Від Рамштайну 20 січня і франко-німецького саміту 22 січня очікують більше зброї для України
На тлі повідомлень про важкі бої на Донеччині, де російські війська тиснуть на українську оборону, і з огляду на припущення, що Росія готує нові масштабні наступи проти України, західні лідери опинилися під тиском закликів надати українцям потужнішу бойову техніку.
Президент Володимир Зеленський закликав світ допомогти, щоб Україна вигнала російських загарбників зі своєї території цього 2023 року.
20 січня на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині очікують третьої зустрічі представників країн так званої «Української оборонної контактної групи» (Ukraine Defense Contact Group), що об’єднує кілька десятків держав - донорів зброї для України.
Наради у Рамштайні відбуватимуться після того, як на початку місяця Франція, а також США та Німеччина оголосили про надання Україні бойової бронетехніки західного виробництва: французьких легких колісних танків AMX-10 RC, американських бойових машин піхоти Bradley та німецьких - Marder.
Український президент Володимир Зеленський стверджує, що оборонна взаємодія з партнерами вийшла «на новий рівень», але він також визнає існування обмежень, зауважуючи, наприклад, що «немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка».
У західних ЗМІ лунають міркування, що у зв’язку з цим під особливою увагою перебуває Німеччина - найбільший виробник важких бойових танків у Європі.
Хоча речник німецького уряду 9 січня повторив, що Берлін «на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки Leopard 2», але німецькі лідери не відкидають можливість постачання танків, наголошуючи, що такі рішення Німеччина схвалюватиме лише в координації з союзниками.
«Федеральний уряд на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки Leopard 2. Нещодавно ми, тісно консультуючись з нашими американськими та французькими друзями, схвалили дуже далекосяжне рішення про постачання бойових машин піхоти. Зараз ми думаємо про це. Все інше, якщо питання постане, треба було б узгоджувати. Наразі ви можете бачити чи читати на сторінках газет і в окремих інтерв’ю різні чутки. Але я не чув жодних офіційних ініціатив, або запитів від Польщі, або інших країн про таку пропозицію. Якби така пропозиція з'явилася, було б цікаво подивитися, як на неї відреагують інші країни», - заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.
У Парижі 22 січня відбудеться спільне засідання урядів Франції та Німеччини - найбільших країн Євросоюзу, від яких очікують збільшення військової допомоги Україні, зокрема надання важкої бронетехніки.
Одним з кроків для початку постачання в Україну важких бойових танків може бути очікуване рішення уряду Великої Британії щодо британських танків Challenger 2, після повідомлень у пресі, що такий крок у Лондоні серйозно розглядають.
Дивіться також:
Велика Британія розглядає можливість постачати Україні танки – ЗМІ. Відео
У міністерстві оборони Великої Британії заявили, що їхня відданість Україні залишається непохитною, і 2023-ого військова підтримка Києва буде або такою ж, або і навіть більшою, ніж торік.
Чи є небезпека, що у новому Конгресі допомога для України може зменшитися? Відео
Негайно посилити військову підтримку України, щоб не допустити перемоги Росії у війні закликала колишня державна секретарка США Кондоліза Райс.
Форум