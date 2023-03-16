Шольц закликав до реформ у ЄС для швидшого надання боєприпасів Україні

Країнам ЄС варто "здійснити заходи для забезпечення ще кращих безперервних постачань" боєприпасів Україні для захисту від повномасштабної російської агресії, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі перед німецькими законодавцями у Бундестазі.

"Дуже важливо, щоб ми швидко постачали Україні необхідні боєприпаси", - сказав Шольц, пообіцявши говорити про реформи у Євросоюзі на саміті в Брюсселі наступного тижня.

"Європейський Союз не перебуває у стані війни"

Раніше Київ повідомив ЄС, що українським силам потрібно 350 тисяч снарядів на місяць, щоб відбити російський напад і розпочати власні контрнаступи. Як зазначає AFP, країни ЄС наразі ведуть суперечки щодо деталей, наприклад, хто відповідатиме за розміщення замовлень на боєприпаси і чи можуть вони купувати лише в європейських виробників.

обов'язково, щоб ми рухалися до свого роду режиму воєнної економіки

На зустрічі міністрів оборони та закордонних справ Євросоюзу у понеділок заплановано обговорення плану у 2,1 мільярда доларів щодо використання власних запасів зброї і розміщення спільних замовлень на снаряди для України. Комісар ЄС із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон минулого тижня заявив, що "обов'язково, щоб ми рухалися до свого роду режиму воєнної економіки", щоб "різко збільшити нашу здатність виробляти більше [зброї] в Європі".

Але міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив проти закликів перевести європейську економіку на режим воєнного стану. "Це був би фатальний сигнал", оскільки це означало б, що "ми підпорядковуємо все виробництву зброї та боєприпасів", - сказав він і додав: "Ми - Європейський Союз і Німеччина - не перебуваємо у стані війни".

"Рамштайн-10"

Україна має значення... для всього світу

Напередодні під час засідання Міжнародної контактної групи з безпекової допомоги Україні в форматі "Рамштайн" пріоритетом стало забезпечення потреб України на найближчий час, включаючи надання боєкомплектів та зміцнення систем протиповітряної оборони.

"Україна має значення. Це важливо не лише для України чи Сполучених Штатів, це важливо для всього світу [...] Росія сподівається стерти Україну у війні на виснаження, але Україні допомагають понад 40 країн, – сказав Остін. - Тим часом Росія змушена залежати від Ірану та Північної Кореї та мусить використовувати обладнання часів Другої світової війни. Отже, у Росії закінчуються можливості та не вистачає друзів".

Як пише Радіо Свобода, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін повідомив, що учасники "Рамштайну" допоможуть Україні надалі отримувати танки, бойові машини піхоти та іншу бронетехніку, а також "терміново навчати українських військових на нових потужностях".

терміново навчати українських військових на нових потужностях

"Ми почули новини щодо нашого прогресу і деякі значні нові зобов’язання. Швеція оголосила, що надасть Україні 10 танків Leopard і ключові компоненти до ППО. Норвегія співпрацює зі США, щоб передати Україні дві системи NASAMS", – перерахував Остін.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за лідерство і "за антикремлівську коаліцію за готовність стояти з Україною до перемоги" і заявив: "10-й Рамштайн вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, тренування і формування «броньованого кулака»".

У статті використано матеріали AFP, Reuters