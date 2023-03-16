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Шольц закликав до реформ у ЄС для швидшого надання боєприпасів Україні
Країнам ЄС варто "здійснити заходи для забезпечення ще кращих безперервних постачань" боєприпасів Україні для захисту від повномасштабної російської агресії, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі перед німецькими законодавцями у Бундестазі.
"Дуже важливо, щоб ми швидко постачали Україні необхідні боєприпаси", - сказав Шольц, пообіцявши говорити про реформи у Євросоюзі на саміті в Брюсселі наступного тижня.
"Європейський Союз не перебуває у стані війни"
Раніше Київ повідомив ЄС, що українським силам потрібно 350 тисяч снарядів на місяць, щоб відбити російський напад і розпочати власні контрнаступи. Як зазначає AFP, країни ЄС наразі ведуть суперечки щодо деталей, наприклад, хто відповідатиме за розміщення замовлень на боєприпаси і чи можуть вони купувати лише в європейських виробників.
обов'язково, щоб ми рухалися до свого роду режиму воєнної економіки
На зустрічі міністрів оборони та закордонних справ Євросоюзу у понеділок заплановано обговорення плану у 2,1 мільярда доларів щодо використання власних запасів зброї і розміщення спільних замовлень на снаряди для України. Комісар ЄС із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон минулого тижня заявив, що "обов'язково, щоб ми рухалися до свого роду режиму воєнної економіки", щоб "різко збільшити нашу здатність виробляти більше [зброї] в Європі".
Але міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив проти закликів перевести європейську економіку на режим воєнного стану. "Це був би фатальний сигнал", оскільки це означало б, що "ми підпорядковуємо все виробництву зброї та боєприпасів", - сказав він і додав: "Ми - Європейський Союз і Німеччина - не перебуваємо у стані війни".
"Рамштайн-10"
Україна має значення... для всього світу
Напередодні під час засідання Міжнародної контактної групи з безпекової допомоги Україні в форматі "Рамштайн" пріоритетом стало забезпечення потреб України на найближчий час, включаючи надання боєкомплектів та зміцнення систем протиповітряної оборони.
"Україна має значення. Це важливо не лише для України чи Сполучених Штатів, це важливо для всього світу [...] Росія сподівається стерти Україну у війні на виснаження, але Україні допомагають понад 40 країн, – сказав Остін. - Тим часом Росія змушена залежати від Ірану та Північної Кореї та мусить використовувати обладнання часів Другої світової війни. Отже, у Росії закінчуються можливості та не вистачає друзів".
Як пише Радіо Свобода, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін повідомив, що учасники "Рамштайну" допоможуть Україні надалі отримувати танки, бойові машини піхоти та іншу бронетехніку, а також "терміново навчати українських військових на нових потужностях".
терміново навчати українських військових на нових потужностях
"Ми почули новини щодо нашого прогресу і деякі значні нові зобов’язання. Швеція оголосила, що надасть Україні 10 танків Leopard і ключові компоненти до ППО. Норвегія співпрацює зі США, щоб передати Україні дві системи NASAMS", – перерахував Остін.
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за лідерство і "за антикремлівську коаліцію за готовність стояти з Україною до перемоги" і заявив: "10-й Рамштайн вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, тренування і формування «броньованого кулака»".
У статті використано матеріали AFP, Reuters
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У США арештували китайського мільярдера за звинуваченням в масштабному шахрайстві
Китайський бізнесмен у вигнанні, який проживає в США і має зв’язки з колишнім радником Дональда Трампа в Білому домі Стівом Бенноном, був заарештований за звинуваченням у тому, що шахрайським чином отримав понад мільярд доларів від тисяч підписників у соціальних мережах.
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Міністерство юстиції США оголосило в середу: «Хо Ван Квока, якого в соціальних мережах називають Го Венгуєм, заарештували в середу в Нью-Йорку та звинуватили в шахрайстві з банківськими послугами, шахрайстві з цінними паперами, банківському шахрайстві та відмиванні грошей.
Спільник у справі Кін Мін Дже, який має подвійне громадянство Гонконгу та Британії, залишається на волі.
У оприлюдненому звинуваченні за 12 пунктами стверджується, що Квок і Дже «скористалися перевагами присутності Квока в Інтернеті та сотнями тисяч підписників», щоб отримати інвестиції в різні підприємства з обіцянками завищених фінансових прибутків.
Повідомляється, що одне з підприємств, відоме як GTV Media Group Inc., було створено у партнерстві з Бенноном.
У обвинувальному акті йдеться, що Квок, Дже та інші шахрайським шляхом отримали понад 400 мільйонів доларів шляхом незаконного розміщення акцій GTV у 2020 році, а потім використали значну частину грошей для особистої вигоди.
Квока звинувачують у тому, що він набив собі кишені грошима, які він вкрав, у тому числі купив собі та своїм близьким родичам маєток площею 50 000 квадратних футів, Ferrari за 3,5 мільйона доларів і навіть два матраци вартістю 36 000 доларів, а також профінансував купівлю розкішної яхти на 37 мільйонів доларів", - йдеться в заяві прокурора США Даміана Вільямса".
Вільямс сказав, що в рамках розслідування Міністерство юстиції вилучило близько 634 мільйонів доларів з 21 різного банківського рахунку та Lamborghini Aventador SVJ Roadster і вимагає їх конфіскації.
У відповідній справі Комісія з цінних паперів і бірж висунула цивільні звинувачення проти Квок і Дже в середу, звинувативши їх в участі в «незареєстрованих і шахрайських» розміщеннях акцій, які зібрали понад 850 мільйонів доларів.
У заяві контролюючого органу з цінних паперів зазначено, що ці особи «неправомірно привласнили значну частину коштів, зібраних від інвесторів, щоб збагатити себе та членів своїх сімей», зокрема перенаправили 100 мільйонів доларів, отриманих через розміщення акцій GTV, у хедж-фонд на користь компанії, що належить сину Квока.
У 2020 році Комісія з цінних паперів та фондових ринків висунула GTV та двом іншим медіа-компаніям звинувачення у проведенні незаконного розміщення акцій, у результаті чого в рамках мирової угоди стягнуто з компаній 454 мільйони доларів.
Квок, який називав себе дисидентом, у 2015 році втік до Сполучених Штатів і купив пентхаус у готелі Нью-Йорка приблизно за 67,5 мільйона доларів.
У обвинувальному акті йдеться, що починаючи з 2017 року Квок, який заявляв, що є мільярдером, «зібрав значну кількість прихильників в Інтернеті».
"Квок дав численні інтерв'ю ЗМІ та опублікував у соціальних мережах, стверджуючи, що просуває рух проти Комуністичної партії Китаю", - йдеться в обвинуваченні.
Бізнесмен нібито використовував дві некомерційні організації — Фонд «Верховенство права» та Товариство «Верховенство права», щоб долучити прихильників, які «підтримували» його нібито антикомуністичну позицію та погоджувались на його пропозиції з інвестицій.
Крім GTV, Kwok і Je нібито обманювали інвесторів через три інші підприємства, зокрема програму позик на ферми, серію клубів, відомих як G/CLUBS, і «екосистему» криптовалют під назвою Himalaya Exchange.
G/CLUBS, описана на веб-сайті як «ексклюзивна висококласна членська програма, що пропонує повний спектр послуг», заробила близько 250 мільйонів доларів США.
Згідно з обвинувальним актом, серед інших витрат Квок і Дже нібито використали кошти для придбання маєтку Квока в Нью-Джерсі вартістю 26,5 мільйона доларів, китайських і перських килимів вартістю приблизно 978 000 доларів, телевізора за 62 000 доларів і підставки для колиски для каміна вартістю 53 000 доларів.
«Від інвестиційних шахрайств страждають невинні люди, що руйнує довіру суспільства до цілісності фінансових систем», — сказав у заяві помічник директора ФБР Майкл Дж. Дрісколл.
Квок і Беннон є давніми партнерами.
У серпні 2020 року Беннон, який був старшим стратегом Білого дому за часів президентства Трампа, був заарештований за федеральними звинуваченнями в шахрайстві на яхті, що належить Квоку, біля Вестбрука, штат Коннектикут.
Беннона та трьох інших звинуватили в обмані тисяч донорів, які хотіли допомогти профінансувати побудову стіни вздовж кордону США та Мексики.
Беннона помилував Трамп перед тим, як піти з посади.
Проте у вересні 2022 року прокурори штату Нью-Йорк висунули Беннону звинувачення у зв’язку зі схемою збору коштів We Build the Wall.
- Голос Америки
Пентагон оприлюднив відео перехоплення літаком РФ американського дрона над Чорним морем
Командування сил США в Європі оприлюднило відео перехоплення російським літаком Су-27 американського дрона MQ-9 Reaper, що відбулось над Чорним морем у вівторок.
За повідомленням Пентагону, перехоплення тривало 30-40 хвилин. На відео видно, як російські літаки скидають пальне, щоб наблизитись до дрона США і перехопити його. В певний момент відео з камери, встановленої на дроні, переривається на час зіткнення з літаком, кажуть в Пентагоні.
Коли відео поновлюється, видно, що гвинт дрона погнуто.
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США звинуватили Росію у "небезпечному і безвідповідальному" перехопленні. Держдеп заявив послу Росії в США про "безвідповідальні" дії російських льотчиків в цьому інциденті. Росія відкидає звинувачення.
Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін обговорив телефоном інцидент з російським міністром оборони Сергієм Шойгу. Остін нагадав російській стороні зобов’язання керувати своїми військовими літаками “безпечно та професійно”.
Про це сьогодні Ллойд Остін сказав на брифінгу під час засідання у форматі “Рамштайн”.
“Я щойно провів телефонну розмову з моїм російським колегою міністром Шойгу. Як я неодноразово говорив, важливо, щоб великі держави слугували моделями прозорості та комунікації. А Сполучені Штати продовжать літати та діяти скрізь, де це дозволено міжнародним правом", - заявив очільник Пентагону.
"Ми знаємо, що перехоплення було навмисним, – додав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Ми знаємо, що агресивна поведінка була навмисною. Ми також знаємо, що це непрофесійно і дуже небезпечно".
Польща каже про виявлення шпигунів, які відстежували постачання зброї Україні
Польський міністр оборони Маріуш Блащак підтвердив повідомлення про розкриття мережі шпигунів, які працювали на території Польщі на російську розвідку.
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Загроза була реальною.Польський міністр оборони
Після російського лютневого вторгнення в Україну Польща стала одним з найбільших донорів допомоги українцям, а також важливим осередком навчання українських військових і транзиту західної військової і гуманітарної допомоги на українську територію.
«Очевидно, що то була шпигунська група, яка збирала інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняючи воєнні злочини», - сказав міністр в інтерв’ю польському національному радіо 16 березня, підкресливши, що «загроза була реальною».
Польські урядовці обіцяють оприлюднити згодом більше інформації.
Напередодні комерційна польська радіостанція RMF повідомила, що польські спецслужби заарештували шість осіб, яких підозрюють у плануванні актів саботажу.
Згідно з повідомленням RMF затримані використовували приховані камери на важливих залізничних вузлах переважно на півдні Польщі, де вона межує з Україною.
Зокрема згадано про камери спостереження виявлені поблизу летовища Жешув-Ясьонка, куди прилітають літаки, зокрема зі США і інших країн, з західною зброєю для подальшого транспортування в Україну.
Впродовж минулого року польська служба безпеки ABW затримала низку людей, звинувачених у шпигунстві.
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