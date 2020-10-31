Помер актор Шон Коннері - у мережі згадують і його ставлення до насильства щодо жінок

У віці 90 років пішов з життя сер Шон Коннері - шотландський актор, перший і один з найбільш відомих виконавців ролі Джеймса Бонда. Про смерть знаменитого актора повідомляє Бі-бі-сі.

На рахунку Коннері понад 70 фільмів, включно із сімома епізодами «Бондіани». Він став першим, хто втілив роль агента 007 на кіноекрані і, на думку багатьох фанатів франшизи, був найкращим виконавцем ролі. Серед інших помітних робіт актора - ролі у стрічках «Горець», «Індіана Джонс і останній хрестовий похід», «Міст занадто далеко» і інші.

Коннері отримав премію «Оскар» за роль в картині «Недоторканні», а також кількох премій BAFTA і «Золотий глобус».

У соціальних мережах активно обговорюють смерть актора та його спадок. Значна частина коментарів присвячена тому, як нині сприймається сексистська поведінка втіленого актором образу Джеймса Бонда, так і окремі заяви самого актора. Оглядачі звертають заяву на те, що у 80-х роках в інтерв'ю Коннері заявляв, що насильство є припустимим у суперечці із жінкою. Про це він заявив, відповідаючи на питання його слова щодо припустимості насильства щодо жінкок сказані ним у 60-х.

Відповідаючи на питання, чи він важає припустимим ляпас жінці, Коннері заявив, що "не змінив свою думку".

У 2006-му році, як відзначає видання The Herald, Коннері заявив, що жодні обставини не можуть бути виправданням будь-якого насильства щодо жінок.

Значна кількість коментарів у день смерті актора присвячена позитивним спогадам про втілені ним образи та його життя.

Фотографіями Коннері поділились онлайн Збройні сили Ізраїлю, провідні ЗМІ та ін.

"Шотландська легенда кіно Шон Коннері, який став міжнародною зіркою завдяки образу витонченого та харизматичного Джеймса Бонда та був актором протягом 4 десятиліть, помер у віці 90 років", - пише інформаційна агенція Reuters.

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