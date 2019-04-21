Другий тур виборів вже прокоментували спостерігачі із США

Президентські вибори, день вирішального голосування, ДВК 800965 у центрі Києва. Дільниця ще не відкрилася, а американські спостерігачі з Міжнародного республіканського інституту США уже на місці.

Для конгресмена Джона Шимкуса це перші вибори в Україні, а колишній помічник держсекратаря США Дейвід Креймер на українських виборах аж ніяк не новачок.

Як каже конгресмен Шимкус, “Наша місія проста і зрозуміла. Ми спостерігаємо весь день. Дивимося, як усе організовано на дільницях. А завтра оприлюднимо висновки”.​

Як додає Дейвід Креймер, ”Українці, безперечно, вміють проводити вибори. Перший тур отримав схвальні відгуки. Раніше в Україні бували і проблематичні кампанії. Але я переконаний, що Україна здатна проводити вибори, які відповідають стандартам”.

Спостерігачі від Міжнародного республіканського інституту США реєструються і беруться до роботи. Стівен Нікс працював в американській спостережній місії і під час першого туру.

За його словами, “Ми стежимо, як відкрили дільниці, як іде процес голосування. Завтра ми проведемо прес-конференцію, оприлюднимо звіт із нашими висновками і, ймовірно, дамо якісь рекомендації”.

Функції спостерігачів суворо регламентовані: запитання членам комісій ставити можна, жодним чином втручатися у процес – не можна.

Як каже голова ДВК Тетяна Черв’ятюк, “Вони цікавляться, скільки в нас людей, скільки голосуючих на дому, скільки жінок у комісії, чи голова і секретар жінки. Це їх дуже цікавить”.

Знайомляться й з особливостями процедури. Конгресмен Шимкус каже – таких виборчих скриньок немає у нього вдома, в штаті Іллінойс.

За його словами, “У нас немає таких прозорих скриньок. А тут бюлетень падає, і все видно. Це така справжня, буквальна прозорість”.

На цьому турі, як і на попередньому, відсутні спостерігачі з Росії. Американці вважають – це закономірно.

“Як на мене, то це нормально, - каже Дейвід Креймер. - Росія воює проти України. І не Україна почала цю війну. Було би дивно мати тут спостерігачами людей з країни, яка вас атакувала. Є багато спостерігачів з інших країн-членів ОБСЄ”.

А тим часом на іншій дільниці у центрі Києва за голосуванням стежать посланці від української діаспори Америки. Батько і син Футей досвідчені спостерігачі, приїздять в Україну на кожні вибори. Кажуть: якщо порівнювати, то ці організовані найкраще.

“Ми вже на відкритті були з сьомої ранку. Можу сказати, що все гарно організовано, спокійно. Процес дуже скоро проходить. Виборці, які приходять, витрачають менше однієї хвилини. Беруть бюлетені і йдуть голосують”, – зазначає очільник спостережної місії Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей.

Як додає спостерігач від УККА Богдан Футей, “Сьогодні те, що я бачу – кожен знає, що має робити, знає свою функцію. Люди працюють у комісіях дуже ефективно.”

Світовий конгрес українців надіслав на другий тур близько ста спостерігачів, Міжнародний республіканський інститут США - близько півсотні. Загалом же ЦВК зареєструвала дві з половиною тисячі закордонних спостерігачів, які стежать за голосуванням по всій країні.

Дивіться також: Пост-дебати аналіз із американсько-українським політологом