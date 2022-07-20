Європейський Союз підготував новий, сьомий, пакет санкцій проти Росії за її вторнення в Україну

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) поготував новий пакет санкцій проти Росії, що включатиме санкції на продаж російського золота та замороження активів одного з найбільших державних банків РФ, Сбербанку, повідомив постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявичюс.

У своєму твіттер-акаунті він написав, що планується також запровадити нові обмеження на експорт з Росії та «понад 50 нових фізичних та юридичних осіб, включаючи політиків, воєначальників, олігархів та пропагандистів».

Раніше агентство Reuters повідомляло, що згідно з проектами документів, ЄС має включити у санкційний список голову великої цинкової та мідної компанії УГМК Андрія Козіцина, оскільки він «задіяний у секторах економіки, що забезпечують значне джерело доходів для уряду», йдеться в документі.

Раніше у ЗМІ були повідомлення, що до санкційного списку ЄС можуть потрапити актори Сергій Безруков та Володимир Машков, а також мер Москви Сергій Собянін.

З іншого боку, планується, що деякі з санкцій будуть переглянуті, щоб гарантувати, що російські банки, раніше додані до списку, зможуть використовувати деякі заморожені кошти для торгівлі продовольством і добривами. Цей захід, пояснює Reuters, спрямований на усунення ненавмисних перешкод для світової торгівлі продовольством.

Очікується, що повний список буде опубліковано у четвер, 21 липня.

Деяка інформація для цієї статті надійшла від агентства Reuters.