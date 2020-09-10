Пакет допомоги щодо коронавірусу обсягом у 300 мільярдів відхилили у Сенаті США - демократи вважали суму недостатньою

Сенат США у четвер відхилив підготовлений республіканцями законопроект про виділення близько 300 мільярдів доларів для надання допомоги у зв'язку з коронавірусом, оскільки демократи, які наполягають на набагато більшій сумі, заблокували ініціативу.

Законопроект не набрав 60 голосів, необхідних для прийняття: за нього проголосували 52 сенатори, а проти - 47. Єдиним республіканцем, який проголосували проти, став сенатор Ренд Пол, який вважав передбачену суму недостатньою.

У Республіканській партії поклали відповідальність на демократів

Лідери демократів у Конгресі наполягають на більш рішучих заходах, пропонуючи виділити близько 3 трильйонів доларів. Вони заявили, що як і раніше сподіваються на компроміс за підсумками переговорів, але деякі сенатори висловили сумніви, що це станеться до виборів 3 листопада. Раніше критики назвали пропонований республіканцями пакет "неадекватним".

У Республіканській партії поклали відповідальність на демократів.

"Замість того, щоб надати більше допомоги техасцям та американському народу - навіть з використанням вже наявних коштів на подолання коронавірусу - демократи знову вирішили просувати свій політичний порядок денний. Це ганьба", - твітує конгресмен-республіканець Роджер Вільямс.

Запропонований Республіканською партією пакет "допомоги" щодо коронавірусу був ще одним актом щедрості для корпорацій, який залишив би напризволяще людей, які опинились на передньому краю коронавірусної кризи

У Демократичній партії США дали протилежну оцінку.

"Запропонований Республіканською партією пакет "допомоги" щодо коронавірусу був ще одним актом щедрості для корпорацій, який залишив би напризволяще людей, які опинились на передньому краю коронавірусної кризи", - заявив мер міста Нью-Йорк, політик-демократ Білл де Блазіо. Він також назвав проект республіканців "образою" та подякував сенаторам-демократам за його відхилення.

На даний момент пандемія коронавірусу забрала майже 191000 життів в США і більше 90 0000 у всьому світі.

Як очікується, тепер Конгрес США зосередиться на інших законопроектах, щоб законодавці могли повернутися до своїх штатів у жовтні для проведення передвиборних кампаній.

Раніше цього року Конгрес США швидко ухвалив чотири великих пакети допомоги загальною сумою близько 3 трильйонів доларів. Контрольована демократами Палата представників Конгресу США у травні ухвалила законопроект про виділення ще 3 трильйонів доларів, але просунути його у Сенаті не вдалося.

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