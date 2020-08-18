Сенат США завершив розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори 2016 року (оновлено)

Комітет з розвідки Сенату США у звіті ​про російське втручання в американські вибори 2016 року назвав Костянтина Килимника офіцером російської розвідки.

У документі, який оприлюднили у вівторок, 18 серпня, йдеться, що Килимник допомагав Полу Манафорту “спростувати докази того, що Росія втручалась в американські вибори 2016 року”.

Звіт обсягом 950 сторінок про “загрози і вразливості контррозвідки” під час передвиборчої кампанії завершує довготривале розслідування, яке Сенат розпочав ще у січні 2017-го.

Сенат не дійшов остаточного висновку, чи кампанія Трампа була причетна до скоординованої змови з російським урядом.

Законодавці виявили, що російський уряд провів масштабну кампанію з метою вплинути на президентські вибори у США 2016 року, щоб допомогти Дональду Трампу стати президентом. Відповідно до звіту, деякі особи із числа радників пана Трампа були готові допомогти уряду іншої країни.

Сенат не дійшов остаточного висновку, чи кампанія Трампа була причетна до скоординованої змови з російським урядом. Втім документ містить чимало доказів про контакти радників кампанії Трампа і людей причетних до Кремля. Серед них - колишній керівник кампанії Трампа Пол Манафорт, а також Костянтин Килимник - особа з українським та російським громадянством.

У звіті Сенату Килимника вперше називають “офіцером російської розвідки”. Раніше у розслідуванні спецпрокурора Мюллера його вважали особою, що має зв'язки з російською розвідкою.

“Манафорт найняв та надзвичайно близько співпрацював з росіянином Костянтином Килимником. Килимник є офіцером російської розвідки”, - йдеться у звіті сенаторів.

У додатку демократів також йдеться, що слідчі виявили інформацію про можливу причетність Килимника до основних російських операцій із втручання у вибори

“Починаючи з 2016 року Манафорт працював з Килимником щодо плану, який мав на меті спростувати докази того, що Росія втручалась у вибори 2016 року”, - підсумовують американські законодавці.

Сенатори від Демократичної партії прикріпили до звіту власний додаток, де вказують, що пан Манафорт обговорював стратегію кампанії Трампа та ділився внутрішньопартійною соціологічною інформацією з Килимником, а пізніше неодноразово брехав про свої дії слідчим у справі.

“І це відбувалось під час операції російської розвідки з метою допомогти Трампу”, - зауважили сенатори від Демократичної партії.

У додатку демократів також йдеться, що слідчі виявили інформацію про можливу причетність Килимника до основних російських операцій із втручання у вибори, які здійснювало Головне розвідувальне управління Росії (ГРУ).

“Комітет має інформацію, яка свідчить про те, що офіцер російської розвідки, з яким Манафорт мав довготривалі відносини, міг бути причетним до хакерських атак ГРУ та зливів інформації, спрямовані на вибори у США 2016 року. Так виглядає змова”, - йдеться у додатку сенаторів-демократів Гейнріча, Фейнстін, Вайдена, Гарріс та Беннета у завершальному звіті про російське розслідування.

Комітет має інформацію, яка свідчить про те, що офіцер російської розвідки, з яким Манафорт мав довготривалі відносини, міг бути причетним до хакерських атак ГРУ

Загалом у звіті йдеться, що незвичний склад кампанії Трампа - куди входили друзі, довготривалі партнери та інші бізнесмени - “був привабливою мішенню для зовнішнього впливу, що створило відчутні вразливі місця контррозвідки”.

Сенатори також виявили, що дві особи, з якими 2016 року зустрілися у Вежі Трампа Пол Манафорт, Джеред Кушнер та старший син президента Дональд Трамп молодший, мали “надзвичайні зв'язки з російським урядом, зокрема з російською розвідкою”.

Сенатори виявили, що контакти Наталії Весельницької з російським урядом були “значно тісніші та викликають більшу стурбованість, ніж те, що про неї відомо”.

Довідка: Костянтин Килимник має подвійне громадянство: російське та українське. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що він пов'язаний з ГРУ Росії. Втім сам Килимник у 2017 році в інтерв'ю Радіо Свобода заперечував цю інформацію.

З 1995-го до 2005-го Килимник працював у московському відділенні Міжнародного республіканського інституту США.

За даними Радіо Свобода, в Україні Килимник керував київським офісом Манафорта з 2005 по 2015 роки.

Після обрання Віктора Януковича президентом України Килимник здебільшого працював в Адміністрації президента, де допомагав Манафорту.