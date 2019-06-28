Сенат США схвалив оборонну допомогу для України та передбачив обмеження співпраці з РФ до звільнення українських моряків

27 червня Сенат США схвалив проект закону про оборонні асигнування (NDAA) на 2020 рік. Проектом передбачено 300 мільйонів доларів оборонної допомоги Україні. Це на 50 мільйонів доларів перевищує суму, яку було передбачено в законопроекті з оборонних асигнувань минулого бюджетного року, повідомляє Посольство України у США.

"Законопроектом передбачено спрямувати 100 млн. дол. із 300 млн. дол. виключно на летальні види озброєнь. Пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони, протикорабельних ракет, а також систем, що сприятимуть підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони", - йдеться в повідомленні Посольства.

Законопроектом також запроваджується обмеження на співпрацю у військовій сфері між США та Росією, доки Росія не звільнить захоплених українських моряків. Про це повідомив автор відповідної поправки сенатор Роб Портман.

Виступаючи перед голосуванням за законопроект в Сенаті, Роб Портман заявив, що розширення оборонної допомоги Україні є потужним сигналом підтримки і закликав до більш потужної співпраці.

"Ми продовжуватимемо допомагати Україні захищати себе від незаконної російській агресії, сподіваюсь, що ми також зможемо просувати звільнення українських моряків, яких незаконно затримали в Керченській протоці", - наголосив сенатор.

"Наша підтримка безпеки України має поширюватись і на інші форми також, - наголосив Портман у своєму виступі. - Я виступив автором поправки, яку, сподіваюсь, буде включено до остаточного варіанту законопроекту і яка накладає тиск на Росію з метою звільнення українських моряків, викрадених в Керченській протоці. Звільнення 24-х моряків стає умовою будь-якої військової співпраці США з Росією".

"Ми маємо зайняти чітку позицію проти зневаги Росією міжнародного права в цій сфері", - додав він.

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