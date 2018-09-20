Де гроші на стіну? - Трамп розкритикував прийнятий Сенатом законопроект

18 вересня Сенат США затвердив законопроект, який визначає урядові видатки до 7 грудня.

Законопроект, що визначає короткотермінові витрати, було подано разом з бюджетом на 2019 рік для Пентагону а також міністерств праці, освіти та послуг з охорони здоров'я.

Бюджет Пентагону, в свою чергу, передбачає збільшення безпекової допомоги Україні до 250 мільйонів доларів, підтверджує посольство України в США.

Очікується, що Палата представників проголосує за це законодавство наступного тижня, однак, невідомо, чи підпише його Трамп.

Схвалення пакету законів дозволить запобігти частковому припиненню роботи уряду, так званому "закриттю уряду" а також відкласти обговорення питання фінансування проекту президента Трампа з побудови стіни на кордоні США та Мексики.

Законопроект забезпечить безперешкодне фінансування установ уряду, чиї бюджети Конгрес не встигне затвердити до 30 вересня

"Це необхідно, щоб забезпечити, що ми не зіткнемось з "закриттям уряду" у тому випадку, якщо ми не завершимо роботу з законопроектів, які залишились", - говорить сенатор-демократ Патрік Лігі, повідомляє The Washington Post.

Законодавство не передбачає збільшення фінансування для Міністерства внутрішньої безпеки, яке фінансує будівництво стіни вздовж кордону США та Мексики, що може стати перепоною для його підписання президентом.

Президент Трамп розкритикував Конгрес в четвер через те, що в законопроекті не було передбачено достатньо грошей на фінансування будівництва стіни.

"Я хотів би знати, де гроші на Безпеку кордонів та СТІНУ в цьому сміховинному законопроекті про бюджетні витрати і звідки вони візьмуться після проміжних виборів?" – запитав Трамп у твіті.

"Демократи перешкоджають правоохоронній діяльності та безпеці кордонів. Республіканці нарешті мають бути жорсткішими!" - додав він.

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