Сенат США одноголосно підтримав відданість НАТО

Сенат одноголосно підтримав постанову, в якій підтверджується відданість США угоді НАТО.

«Мою постанову, яка підтверджує відданість США принципам НАТО було прийнято голосами 100 до нуля. Історичний момент у відносинах США та НАТО», – повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем у Twitter.

Одноголосне голосування «запевнить наших союзників і повідомить нашим ворогам, що Америка рішуче підтримує НАТО та зобов”язання в рамках статті 5»

Той факт, що Сенат одноголосно підтвердив рішення, в якому наголошується про важливість положення НАТО про спільну оборону – достатньо чітке послання президенту Трампу, зазначив ABCnews, вказавши, що протягом свого попереднього візиту до штаб-квартири НАТО, Трамп не скористався з нагоди підтвердити підтримку Статті 5 НАТО, яка передбачає взаємозахист всіх країн-членів Альянсу. Однак, відповідаючи на початку червня на запитання ЗМІ стосовно його ставлення до НАТО, Трамп підтвердив відданість угоді про колективну безпеку.

Ґрем заявив, що одноголосне голосування «запевнить наших союзників і повідомить нашим ворогам, що Америка рішуче підтримує НАТО та зобов’язання в рамках статті 5», - повідомляє ABCnews.

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