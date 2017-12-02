Сенат США схвалив законопроект про масштабну податкову реформу

Сенат США в ранніх годинах у суботу ухвалив законопроект про податкову реформу.

Проект закону підготували республіканці. За нього проголосував 51 сенатор-республіканець, проти - 48 сенаторів-демократів і один республіканець, Боб Коркер. Ключове положення законопроекту передбачає зниження податку на прибуток для корпорацій США з 35 до 20 відсотків.

На думку авторів документа, це підвищить конкурентоспроможність американської економіки, а також поверне з-за кордону прибуток американських корпорацій у трильйони доларів.

Президент Трамп назвав реформу наймасштабнішою за три десятиліття.

Інформаційне агентство Reuters зазначає, що Трамп хотів би, щоб податкові зміни вступили в силу до кінця 2017 року. Тепер необхідно буде погодити кінцевий текст документа із версією законопроекту, яку ухвалила раніше Палата представників. Після ухвалення погодженого тексту обома палатами Конгресу, документ відправлять на підпис президента. На думку експертів, навряд чи цей процес вдасться завершити до кінця грудня.

Сенатор-республіканець із штату Аризона Джефф Флейк сказав, що погодився голосувати «за» після того, як лідери Сенату та адміністрація Трампа зобов’язалися ухвалити законодавство, яке захищатиме від депортації до 800 тисяч молодих нелегалів, яких батьки привезли до США молодими дітьми.

Критики реформи твердять, що її ухвалення може призвести до збільшення держборгу США на трильйон доларів протягом десяти років. Крім того, вони підкреслюють, що реформа не принесе значних полегшеньпересічним американцям.

Податкова реформа стала б першим великим законодавчим досягненням президента Трампа і його адміністрації з часу його приходу до влади в січні.

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