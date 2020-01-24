Трамп обурений, що його команда почне виступ у Сенаті під час "Долини Смерті" на ТБ в суботу

В п'ятницю представники Палати представників Конгресу США завершують оголошувати в Сенаті обвинувачення, що лягли в основу рішення Палати про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Оголошення обвинувачень тривають третій день. Після цього, в суботу, понеділок та вівторок, команда юристів, яка захищатиме президента, матиме такий самй час, щоб озвучити свою позицію.

Сторона захисту матиме менше уваги глядачів, бо розпочинає свій виступ у суботу. На це поскаржився Трамп у Twitter, назвавши суботній ефір "Долиною Смерті", порівнявши цей час з найпосушливішим національним парком у США.

"… видається, мої юристи змушені будуть починати у суботу, яку на телебаченні називають Долиною Смерті", - серед іншого написав у Twitter Трамп, який раніше був телевізійною зіркою.

Те, як конгресмени представляли обвинувачення проти Трампа протягом останніх трьох днів, викликало схвальні відгуки серед демократів а також деяких сенаторів-республіканців. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав презентацію обвинувачення "професійною і вартою поваги". Він, однак, зазначив, що обвинувачення часто повторює свої тези. З подібною критикою виступив і Трамп, зауваживши у Twitter, що повторюючись, демократи прагнуть заповнити весь свій час, відведений для оголошення обвинувачень.

Палата представників США, де більшість контролюють демократи, винесла рішення про імпічмент президента на основі двох звинувачень – тиску на Україну з метою отримати переваги у внутрішньополітичній боротьбі у США для діючого президента, а також у перешкоджанні роботи Конгресу.

Після представлення аргументів звинувачень та захисту, сенатори перейдуть до дебатів, і обговорять питання залучення додаткових свідків та доказів. Демократи виступають за виклик додаткових свідків, вказуючи на те, що адміністрація Трампа заборонила низці свідків виступати в Палаті представників, а також на те, що з часу розгляду в Палаті, з'явилась нова інформація у справі. Однак невідомо, чи отримає пропозиція демократів необхідні голоси в Сенаті.

Сенат, де більшість контролює Республіканська партія США, до якої належить і Трамп, за очікуваннями, швидко прийме рішення на користь президента у процедурі імпічменту.

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