Трампа закликали підтримати Сенат США, який одностайно погодив резолюцію про визнання геноциду вірмен

У четвер Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, у якій масове вбивство вірмен в Османській імперії на початку 20-го століття визнається геноцидом. У жовтні документ був схвалений Палатою представників Конгресу США.

Сенатор-демократ Боб Менендес і його колега, республіканець Тед Круз неодноразово вносили резолюцію на обговорення, однак раніше її блокували інші сенатори, прихильники президента Трампа.

Туреччина вже засудила цю ініціативу американських законодавців, яка була втілена рівно за місяць після офіційного візиту у Білий дім турецького президента Таїпа Ердогана, який має особливі відносини з президентом США Дональдом Трампом на тлі зростаючих проблем між двома країнами-членами НАТО.



Голосування у Сенаті привітав екс-віце-президент США Джо Байден.

"Я аплодую історичному рішенню Сенату, яке формально визнає геноцид вірмен. Якщо ми не визнаємо минуле у повній мірі, гасло "ніколи знову" втратить своє значення. Для майбутніх поколінь факти мають мати такий же потужний влив, як і для тих, у чиїй пам'яті закарбувалась трагедія", - відзначив Джо Байден.



Між тим колишня представниця США в ООН Саманта Пауер Між тим колишня представниця США в ООН Саманта Пауер закликала президента Трампа підтримати рішення Сенату США.

У середу Комітет з міжнародних відносин Сенату США також схвалив законопроект, який передбачає запровадження санкцій проти Туреччини за придбання російських ЗРК С-400 і військове вторгнення у північну Сирію.

Санкції проти Анкари підтримують як демократи, так і республіканці.

Анкара, у свою чергу, пригрозила Вашингтону заходами у відповідь.

Кількість жертв масових убивств вірмен з 1915-го по 1923-й рік в Османській імперії оцінюється у півтора мільйона осіб.

Кілька десятків країн, серед них і Росія, офіційно визнають ці події геноцидом. Туреччина різко заперечує проти такого трактування, вважаючи, що мова йде не про сплановану урядом масову етнічну чистку, а про загибель цивільного населення під час внутрішніх заворушень під час Першої світової війни і одразу після неї.

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