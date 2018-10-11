До Сенату внесений законопроект про зменшення енергозалежності Європи від Росії

Сенатор-демократ Кріс Мерфі та його колега-республіканець Рон Джонсон представили законопроект, спрямований на скорочення залежності Європи від російських енергоносіїв та боротьбу із тим, що Мерфі називає "шкідливим російським впливом".

Росія використовує своє домінуюче становище на ринку енергоносіїв, а також вдається до хабарництва, корупції та пропаганди, щоб підірвати західні інститути

"Росія використовує своє домінуюче становище на ринку енергоносіїв, а також вдається до хабарництва, корупції та пропаганди, щоб підірвати західні інститути та привести до влади піддатливі уряди, нездатні або неготові протистояти Росії і її президенту Володимиру Путіну", - йдеться у заяві.

Законопроект про європейську енергетичну безпеку і диверсифікацію енергопостачань передбачає виділення одного мільярда доларів на фінансування європейських енергетичних проектів. Ці проекти разом із посиленням дипломатичної та технічної підтримки сприятимуть диверсифікації енергопостачань в Європу і знизять тиск Росії на регіон.

Мерфі заявив, що законопроект буде протистояти "небезпечним наслідкам того, що на Європу накинутий енергетичний зашморг Росії."

"Володимиру Путіну багато що сходить з рук, тому що значна частина Європи залежить від російських енергоносіїв. Допомагаючи нашим союзникам отримати нові джерела постачань енергоносіїв та допомагаючи реалізації стратегічно важливих проектів, ми можемо допомогти в послаблення тиску Путіна на Європу та, одночасно, створимо нові робочі місця тут, в США", - заявив сенатор-демократ.

Володимиру Путіну багато що сходить з рук, тому що значна частина Європи залежить від російських енергоносіїв.

"Росія має у своєму розпорядженні інструменти примусу до потрібної їй політичної поведінки в країнах, які залежать від російських енергоносіїв. Вона продемонструвала готовність до цього. Цей законопроект буде підтримувати інтереси національної безпеки США через підтримку енергетичної безпеки Європи", - заявив сенатор Джонсон.

Крім допомоги Європі, законопроект передбачає виділення 5 мільйонів доларів на рік федеральному Агентству з торгівлі та розвитку на фінансування торгівельних місій, пілотних проектів і технічних робочих нарад для підтримки нових проектів на ранніх стадіях їх розробки.

Документ також закликає Держдепартамент посилити свою політичну і дипломатичну підтримку країн, які прагнуть поліпшити свою енергетичну інфраструктуру.

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