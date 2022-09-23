У Сенаті представили законопроект про невизнання російських "референдумів" в Україні

Новий законопроект Про невизнання російської анексії українських територій зареєстровано в Сенаті США. Ініціаторами документу виступили сенатори від обох провідних партій: республіканець Марко Рубіо та демократ Дік Дурбін.

У заяві сенаторів мовиться, що законопроект пов'язаний із оголошеними планами Володимира Путіна провести референдуми на окупованих росіянами українських територіях, щоб їх анексувати.

Документ покликаний “зміцнити американську підтримку України та не допустити спроб змусити Україну відмовитися від своєї суверенної території”.

Якщо буде ухвалений, законопроект вимагатиме від влади США не визнавати російські претензії на будь-яку частину української території, а також заборонить державним установам США надавати допомогу чи якимось чином сприяти визнанню російських претензій на українську територію.

“Володимир Путін є справжнім агресором у цій війні, і він намагається необґрунтовано захопити суверенну демократичну країну. Сполучені Штати не можуть визнати претензії Путіна, інакше ми ризикуємо створити небезпечний прецедент для наслідування іншими авторитарними режимами, такими як Комуністична партія Китаю”, - заявив один із співавторів законопроекту сенатор Марк Рубіо.

“Фіктивні референдуми, яким погрожує Путін, тхнуть відчаєм. Світ знає, що війна в Україні є катастрофою, і дедалі більше це розуміє російський народ, який втомився від того, що їхні діти гинуть через викривлену ностальгію Путіна за радянською антиутопією.

Сьогоднішній законопроект підтверджує нашу відданість українському народу і те, що США ніколи не визнають суверенні українські території частиною Росії”, - сказав про цей законопроект співавтор від Демократичної партії сенатор Дік Дурбін.

Конгрес - про "референдуми" в Україні

Раніше низка американських законодавців розкритикували плани Росії провести фіктивні "референдуми" на українській території.

Сенаторка Джин Шагін підтримала законопроект колег про невизнання російських "референдумів".

“З гордістю приєднують до цього законопроекту, який називає російські фіктивні референдуми на окупованих територіях такими, якими вони є: відчайдушною спробою Росії зберегти обличчя в час, коли вона продовжує втрачати позиції в Україні. Я закликаю Сенат проголосувати за цей законопроект, щоб підтримати територіальну цілісність України”, - заявила сенаторка Шагін.

Її колега сенатор-демократ Марк Ворнер, відповідаючи на питання журналістів, також заявив, що до подібних референдумів немає довіри.

“Щодо зусиль росіян провести фейковий референдум на частинах тої території, яку вони контролюють, росіяни погрожували це зробити ще з серпня, думаю, якщо вони проведуть один з цих референдумів дуже швидко, це має сприйматися рештою світою так, як воно є: фіктивне голосування, у багатьох випадках нав’язане людям, які не мають бажання брати в ньому участь, думаю, там не буде спостерігачів ззовні, до цього немає довіри. Якщо вони насильно проведуть такий референдум, це має сприйматися як обман”, - сказав сенатор Ворнер.

Сенатор-республіканець Роб Портман запевняє, що “будь-який референдум, проведений Росією, є спробою анексувати частини суверенної української території, буде абсолютно нелегітимним і не буде визнаний Сполученими Штатами чи міжнародною спільнотою”.

Намір росіян провести референдуми сенатор Портман називає "ескалацією": "Замість того, щоб брати участь у подібних небезпечних ескалаційних діях, Кремль має вивести свої сили з усієї суверенної української території та припинити свою жорстоку та незаконну війну проти народу України".

"Справжні результати путінських фіктивних референдумів уже очевидні. Ці землі є українськими. Недавній контрнаступ поставив Путіна у невигідне становище, він програє, і його подальша підтримка терору не зломить героїчного опору українців. Я за Україну”, - ділиться у Twitter сенатор від Демократичної партії Річард Блументаль.

Експерти - про причини "референдумів"

Міжнародні експерти аналізують причини раптових і проведених у короткі терміни “референдумів” на українській триторії.

Зокрема, Пол Гобл з Інституту Світової політики, який раніше працював радником Державного секретаря США, вважає, що через референдум Росія домагається, щоб Захід натиснув на Україну.

"Це не є вільне і справедливе голосування, результати будуть визначені ще до їх проведення. Це робиться, щоб дати Путіну хоч якусь перемогу після того, як російська армія зазнала чимало втрат від українців. Володимир Путін очевидно вірить, що якщо він зможе оголосити ці території частиною РФ, це стримає декого на Заході від допомоги Україні тією зброєю, яка може допомогти українцям повернути ці території. Іншими словами, як тільки вони скажуть, що це частина Російської Федерації (хоча це й не має жодного юридичного сенсу і є фіктивним), знайдуться країни на Заході, які скажуть, що можливо це нова лінія, через яку ми не можемо дозволити українцям перейти, щоб Москва не використала ядерну зброю”, - аналізує ситуацію Пол Гобл, який раніше також був радником директора "Голосу Америки".

З тим, що референдуми пов’язані з ядерним шантажем Росії, погоджується і Найджел Гуд-Дейвіс, співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень, колишній посол США у Білорусі.

“Путін знову відновив свої ядерні погрози, що Росія використає ядерну зброю проти будь-якої загрози російській території. То ж вимальовується сценарій, який він намагається втілити: провести ці фейкові референдуми, проголосити російський контроль над цими територіями (хоч жодна інша країна світу їх не визнає), і потім намагатиметься стримувати майбутні спроби України повернути ці території, вдаючи, що це атака на Росію”, - вважає співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Гуд-Дейвіс.

Історик Єльського Університету Тімоті Снайдер рекомендує не називати те, що робить Росія в Херсоні та Запоріжжі, “референдумами”.

“Треба бути обережними. Кажучи “незаконний референдум”, ми можемо переконати себе, що голосування таки відбулося. Більше того: навіть якби росіяни справді мали виборчу інфраструктуру, якої вони не мають, і навіть якби вони мали намір, щоб люди на окупованих територіях голосували, чого вони не мають, вони не могли б цього зробити, оскільки фактично не контролюють усі регіони, де, за їхніми словами, відбувається голосування”, - наголошує Тімоті Снайдер.

“Коли Росія заявляє, що переважна більшість українців хоче приєднатися до Росії, вони насправді стверджують, що українці люблять ями смерті, що українці люблять зґвалтування, що українці люблять тортури, що українці люблять депортацію, що українці люблять, коли їхні міста знищені. Така спроба публічного приниження є мерзенною”, - не приховує обурення від російських дій в Україні Тімоті Снайдер.

Він рекомендує називати так звані уявні вибори росіян в Україні “вправами для російських ЗМІ”, які за допомогою пропаганди намагаються переконати світ в правдивості виборів на окупованих територіях України.

“Саме тому ці вправи для російських ЗМІ (“референдуми”) є цинізмом. Росіяни, по суті, стверджують, що українці хочуть святкувати власний триваючий геноцид.

Вправи для російських ЗМІ (“референдуми”) слід розуміти як елемент російських військових злочинів і не більше”, - підсумовує експерт та історик Тімоті Снайдер.

Як повідомляв "Голос Америки", у п’ятницю, 23 вересня, російська окупаційна влада розпочала проведення так званих "референдумів" у контрольованих Росією регіонах України. Україна, НАТО та союзники висловили обурення діями Кремля і назвали це незаконною спробою анексувати території та ескалацією.

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