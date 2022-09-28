Сенат США почав розглядати законопроект, що включає більше 12 млрд дол допомоги Україні

У вівторок Сенат США проголоcував за початок розгляду законопроекту, що забезпечує урядове фінансування до 16 грудня, і, зокрема, містить положення про допомогу Україні обсягом 12,4 млрд дол.

Законопроект, серед іншого, передбачає 35 мільйонів доларів на "підготовку та відповідь на потенційні ядерні та радіологічні інциденти в Україні", цитує текст документів Reuters.

Раніше CNN повідомило, з посиланням на посадовця адміністрації США, що законопроект допоможе зміцнити ядерну безпеку в Україні на тлі загроз для найбільшої атомної електростанції в Європі, ЗАЕС.

Початок процедури голосування отримав 72 голоси сенаторів, більше ніж 60 необхідних, після того, як американські законодавці досягнули домовленості щодо положень дозвільної системи для будівництва енергетичної інфраструктури.

Очікується, що остаточно Сенат проголосує за законопроект до кінця цього тижня. Відповідний законопроект має схвалити і Палата представників. Щоб набути сили закону, схвалений обома палатами Конгресу законопроект має підписати президент.