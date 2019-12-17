Сенат сьогодні планує ухвалити бюджет Пентагону з 300 мільйонами для України

Сенат США сьогодні має розглянути Законопроект про фінансування видатків на оборону на загальну суму 738 млрд. У разі прийняття, законопроект буде направлений в Білий дім на підпис президенту Трампу.

Напередодні контрольований республіканцями Сенат проголосував за те, щоб припинити дебати щодо Закону про національну оборону.

Палата представників, контрольована демократами, схвалила цей захід на минулому тижні.

Законопроект також передбачає надання 300 мільйонів доларів на фінансування Ініціативи з безпеки України, що включає летальну оборонну допомогу а також розбудову спроможностей берегової охорони, зокрема берегові крилаті ракети та протикорабельні ракети.

В проекті законодавці передбачили і обов'язковість запровадження санкцій проти компаній, що беруть участь у газпромівському енергетичному проекті "Північний потік 2" а також у проекті "Турецький потік".

Закон про національну оборону один з небагатьох законодавчих актів, які Конгрес приймає щороку. Він визначає ряд аспектів, наприклад, рівень виплат військовим, які літаки і кораблі будуть модернізовані, а які зняті зі служби.

Законопроект передбачає підвищення оплати військових на 3,1%, оплачуваний декрет для усіх федеральних службовців і створення космічних сил, що є головним військовим пріоритетом для президента Трампа.

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