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- Голос Америки
"Активи олігархів на перемогу України" - в Сенаті США схвалили законопроект про конфіскацію активів на користь України
Сенат США одноголосно схвалив положення, яке дозволяє спрямовувати кошти, отримані від продажу активів російських олігархів, на оборону, відбудову України та виплату репарацій у війні.
Про це йдеться в заяві співавторів положень співголови Гельсінської комісії США конгресмена Стіва Коена, конгресменів Тома Маліновські та Джо Вілсона а також сенаторів Ліндсі Грема, Шелдона Вайтгауза, Майкла Беннета та Річарда Блументаля. Серед співавторів законопроекту представники обох провідних партій США а також обох палат Конгресу.
"Цей новий закон дозволить спрямувати кошти, отримані від активів російських олігархів прямо Україні на оборону, відбудову та репарації, - йдеться в заяві співавторів. - Йдеться про основоположну справедливість, що пов'язані з Путіним російські злочинці мають заплатити за жорстоку, незаконну та неспровоковану війну проти України. Сьогодні Конгрес забезпечив, що так і буде".
Вартість можливих вилучених активів складає мільярди, кажуть співавтори і відзначають - законопроект знімає тиск з американських платників податків.
Сенатор Лінсі Грем, представляючи законопроект назвав його виграшем, як для народу України, так і для платників податків.
"Очікую, що з часом мільярди доларів конфіскованих активів буде надіслано на допомогу Україні в боротьбі за свободу. Наша поправка також знімає тиск з американських платників податків", - твітує Грем.
Положення "Активи олігархів на перемогу України" Сенат схвалив в четвер в рамках бюджетного законопроекту на наступний 2023 рік.
Щоб законопроект вступив в дію, його має затвердити Палата представників Конгресу США і підписати президент. Голосування в Палаті представників заплановане на п'ятницю.
Співавтори законопроекту закликали союзинків США в "Групі семи" та ЄС чинити так само.
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня Канада першою розпочала процес конфіскації арештованих активів російського підсанкційного олігарха Романа Абрамовича. Йдеться про 26 млн доларів США, які планують спрямувати на відновлення України, повідомило МЗС Канади.
"У разі конфіскації, отримані кошти можуть бути використані для відновлення України та компенсації жертвам незаконного та невиправданого вторгнення путінського режиму", - повідомляє відомство.
Підсанкційні активи належать компанії Абрамовича Granite Capital Holdings. Глава МЗС Канади Мелані Жолі планує звернутися до суду із запитом про постійну конфіскацію цих коштів на користь країни.
Це перший випадок, коли Канада застосовує закон, який дозволяє за рішенням суду конфісковувати активи, що перебувають під санкціями. В уряді Канади наголошують, що країна є першою серед G7, що запроваджує такі заходи, демонструючи свою рішучу відданість Україні, її відбудові та притягненню до відповідальності тих, хто наживався на режимі президента Путіна та підтримував його.
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- Голос Америки
"Люди мали це побачити". The Guardian назвала Євгена Малолєтку фотографом року
Фотожурналіст Євген Малолєтка став фотографом року за версією The Guardian.
Малолєтка висвітлював події в Казахстані, але перед повномасштабним вторгненням Росії до України, повернувся до України і в січні, висвітлював події в Харкові та на Донбасі, де посилилось протистояння з підтримуваними Росією силами, а перед самим вторгненням працював в Маріуполі, місті, яке він та агенція Associated Press вважали ключовим в разі повномасштабного вторгнення Росії. Так і сталось, пише The Guardian.
Євген навіть не думав відмовлятись від небезпечного завдання, сказав фотограф в інтерв'ю Голосу Америки в листопаді в Нью-Йорку.
"Під час війни, журналіст має виконувати свою роботу. Як пожежник, як лікар, як поліцейський - всі мають виконувати функцію і наша функція - інформувати людей про те, що відбувається", - сказав Євген.
Малолєтка з початку повномасштабного вторгнення документував російські злочини в Маріуполі. 9 березня Євген зняв наслідки обстрілу пологового відділення – тоді ці фотографії вразили світ.
"Люди мали це побачити, мали побачити це жахіття, що Росія зробила з пологовим будинком, що Росія зробила з пожежною станцією, як вона обстрілювала танками цивільні будинки", - сказав він.
Малолєтка був серед журналістів, які останніми покинули окупований Маріуполь.
В статті використано матеріал журналістки Голосу Америки Ірини Соломко
- Анна Костюченко
- Голос Америки
Місце, яке звільнила Росія в енергетичній архітектурі Європи, може зайняти Україна - експерти. Відео
Молдовська розвідка вважає, що Росія має намір вторгнутися у їхню країну в 2023 році. Реалізація цього залежить від ситуації в Україні, підкреслив голова розвідки Молдови. У разі виконання таких планів росіяни можуть атакувати Україну і з нового фронту.
Місце, яке звільнила Росія в енергетичній архітектурі Європи, може зайняти Україна - експерти. Відео
Місце яке звільнила Росія в енергетичній архітектурі Європи може зайняти Україна, принаймні, на ринку електроенергії та використання газосховищ, кажуть експерти. Вони радять не відновлювати стару інфрастуктуру, а йти за ноітніми технологіями - «розумними мережами».
Розвідка Ізраїлю попереджає: Іран та Росія розширюють співпрацюю в сфері озброєння
Як повідомляють місцеві ЗМІ, у четвер керівник ізраїльського розвідувального відомства Моссад заявив, що Іран прагне розширити поставки сучасної зброї Росії.
Попередження від Девіда Барні надійшло після того, як цього місяця Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо «повномасштабного оборонного партнерства» між Тегераном і Москвою, яка вторглася в Україну в лютому минулого року.
У листопаді Тегеран визнав, що відправив безпілотники до Росії, але наполягав, що поставив їх до вторгнення.
“Ми застерігаємо від намірів Ірану, які вони намагаються тримати в таємниці, поглибити та розширити постачання передової зброї до Росії, розширити проект збагачення урану та посилити свої напади на дружні мусульманські країни в регіоні”, - процитували слова Барні під час церемонії з нагоди єврейського свята Ханука.
Наприкінці жовтня президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що поділився з Вашингтоном інформацією, яка, за даними ізраїльської розвідки, свідчить про використання іранських безпілотників у війні в Україні.
9 грудня Вашингтон заявив, що Іран і Росія співпрацюють із поставок такого обладнання, як гелікоптери та винищувачі, а також безпілотники, причому ці поставки спонукали США запровадити нові санкції.
Представник Москви в ООН Василь Небензя відповів у Радбезі, що російський військово-промисловий комплекс «не потребує нічиєї допомоги», і заявив, що звинувачення в поставках безпілотників були неодноразово спростовані.
Минулого тижня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що режим Тегерана, який пережив понад три місяці громадянських протестів, «уклав мерзенні угоди» з Москвою «у відчайдушній спробі вижити».
Безпілотники іранського виробництва, що постачаються в Росію, відіграють центральну роль в атаках на цивільні об’єкти в Україні, заявили в Управлінні закордонних справ і розвитку Великої Британії.
Міністерство закордонних справ Ірану в неділю заявило, що не потребує «жодних дозволів» на розширення відносин з Росією.
"Співпраця між Іраном і Росією в різних сферах, включаючи оборону, розширюється в рамках спільних інтересів... і не спрямована проти будь-якої третьої країни", - заявив речник МЗС Насер Канані.
Іран та Ізраїль роками вели тіньову війну. Ізраїль звинувачує Іран у прагненні отримати ядерну зброю, що Тегеран заперечує.
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