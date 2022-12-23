"Активи олігархів на перемогу України" - в Сенаті США схвалили законопроект про конфіскацію активів на користь України

Сенат США одноголосно схвалив положення, яке дозволяє спрямовувати кошти, отримані від продажу активів російських олігархів, на оборону, відбудову України та виплату репарацій у війні.

Про це йдеться в заяві співавторів положень співголови Гельсінської комісії США конгресмена Стіва Коена, конгресменів Тома Маліновські та Джо Вілсона а також сенаторів Ліндсі Грема, Шелдона Вайтгауза, Майкла Беннета та Річарда Блументаля. Серед співавторів законопроекту представники обох провідних партій США а також обох палат Конгресу.

"Цей новий закон дозволить спрямувати кошти, отримані від активів російських олігархів прямо Україні на оборону, відбудову та репарації, - йдеться в заяві співавторів. - Йдеться про основоположну справедливість, що пов'язані з Путіним російські злочинці мають заплатити за жорстоку, незаконну та неспровоковану війну проти України. Сьогодні Конгрес забезпечив, що так і буде".

Вартість можливих вилучених активів складає мільярди, кажуть співавтори і відзначають - законопроект знімає тиск з американських платників податків.

Сенатор Лінсі Грем, представляючи законопроект назвав його виграшем, як для народу України, так і для платників податків.

"Очікую, що з часом мільярди доларів конфіскованих активів буде надіслано на допомогу Україні в боротьбі за свободу. Наша поправка також знімає тиск з американських платників податків", - твітує Грем.

Положення "Активи олігархів на перемогу України" Сенат схвалив в четвер в рамках бюджетного законопроекту на наступний 2023 рік.

Щоб законопроект вступив в дію, його має затвердити Палата представників Конгресу США і підписати президент. Голосування в Палаті представників заплановане на п'ятницю.

Співавтори законопроекту закликали союзинків США в "Групі семи" та ЄС чинити так само.

Як повідомляв Голос Америки, цього тижня Канада першою розпочала процес конфіскації арештованих активів російського підсанкційного олігарха Романа Абрамовича. Йдеться про 26 млн доларів США, які планують спрямувати на відновлення України, повідомило МЗС Канади.

"У разі конфіскації, отримані кошти можуть бути використані для відновлення України та компенсації жертвам незаконного та невиправданого вторгнення путінського режиму", - повідомляє відомство.

Підсанкційні активи належать компанії Абрамовича Granite Capital Holdings. Глава МЗС Канади Мелані Жолі планує звернутися до суду із запитом про постійну конфіскацію цих коштів на користь країни.

Це перший випадок, коли Канада застосовує закон, який дозволяє за рішенням суду конфісковувати активи, що перебувають під санкціями. В уряді Канади наголошують, що країна є першою серед G7, що запроваджує такі заходи, демонструючи свою рішучу відданість Україні, її відбудові та притягненню до відповідальності тих, хто наживався на режимі президента Путіна та підтримував його.

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