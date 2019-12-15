Джуліані запросили під присягою розповісти про те, що він дізнався в Україні

Голова Юридичного комітету Сенату США республіканець Ліндсі Ґрем запросив Руді Джуліані, особистого юриста президента США Дональда Трампа, виступити перед Комітетом зі свідченнями про свою нещодавню подорож до України.

Раніше в коментарі The Wall Street Journal Джуліані сказав, що його поїздка "принесла більше, ніж можна собі уявити".

"Я не знаю, що він дізнався, але якщо він хоче прийти до Юридичного комітету – Руді, якщо Ви хочете прийти і розповісти нам, що Ви дізнались, я з радістю з Вами поспілкуюсь", - сказав сенатор в інтерв'ю програмі CBS "Обличчям до країни".

Ґрем вважає, що ці свідчення мають лишатись поза процедурою імпічменту президента США Дональда Трампа.

"Стосовно імпічменту, хочу, щоб моє рішення базувалось на свідченнях зібраних Палатою представників США", - наголосив сенатор.

"Ми можемо розглянути те, що Руді має, питання Джо Байдена, Хантера Байдена та будь-чого іншого після імпічменту. Однак якщо Руді хоче виступити зі свідченнями перед Юридичним комітетом стосовно того, що він знає, ми це вітатимемо", - додав він.

Під час нещодавньої подорожі до України, Джуліані, за повідомленнями, зустрівся із колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним, із чинними депутатами Ради Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, а також із колишнім працівником Посольства України у США Андрієм Теліженком, та нещодавно звільненим прокурором Костянтином Куликом.

За словами адвоката, він вирушив в Україну для зйомок документального фільму, який має розвінчати звинувачення демократів і довести, що імпічмент президента США не має жодного підґрунтя. Джуліані, як заявляли в пресі, намагався отримати негативну інформацію на політичного опонента Трампа Джо Байдена. Саме ці зусилля адміністрації Трампа стали основою для звинувачень проти американського президента, висунутих у США в рамках імпічменту.

Президент США Дональд Трамп в грудні так прокоментував візит Джуліані до України: “Він щойно повернувся і збирається підготувати звіт, здається, для генерального прокурора, Конгресу і Міністерства юстиції. Він каже, що знайшов багато хорошої інформації. Я не говорив з ним про цю інформацію, але як ви знаєте, Руді є одним з найкращих борців зі злочинністю протягом останніх 50 років”.

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