Комітет з міжнародних відносин Сенату погодив санкції проти Північного потоку-2

Ввести санкції проти будівництва трубопроводу Північний Потік-2 запропонували сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз та сенаторка з Нью-Гемпшира Джин Шагін. Їхній законорпроект підтримали 20 з 22 представників комітету Сенату з міжнародних відносин.

Перед голосуванням сенатор Тед Круз сказав: “Росія має погану історію використання енергії як зброї”.

“Проти” проголосували сенатор-республіканець Ренд Пол та сенатор-демократ Том Удолл. На думку Ренда Пола, законопроект вдарить по міжнародних компаніях, в яких працевлаштовані американці. “Немає сенсу шкодити людям, які допомагають нам здійснювати тиск на Росію та в інших сферах”, - сказав сенатор.

Щоб законопроект набув чинності, його мають також затвердити на слуханнях в Сенаті, Палаті представників, а затим підписати Дональд Трамп.

Законопроект передбачає санкції на судна, які прокладають російські газопроводи у морі на глибині понад 100 метрів. Це означає, що крім “Північного потоку-2” вони можуть стосуватись і будівництва іншого російського газопроводу - “Турецького потоку”.

Основну частину проекту "Північний потоку-2" завершено; втілює його російська державна компанія "Газпром". Половину робіт фінансують німецькі компанії Uniper і Wintershall, британсько-нідерландська Shell, австрійська OMV і французька Engie.

Крім цього, під індивідуальні санкціїї підпадають керівники компаній, що пов’язані з цими суднами. Ідеться про відмову у видачі американських віз, а також блокування транзацій, які пов’язані із їхнім майном в США. Законопроект пропонує також ввести обмеженення щодо осіб, які надають страхування проекту.

Голова комітету з міжнародних відносин республіканець Джим Рісч додав, що незабаром комітет ухвалить ще один законопроект, який отримав назву “Акт щодо захисту американської безпеки від агресії Кремля”. Цей проект передбачає введення додаткових санкцій проти Росії за її втручання в американські вибори та агресію проти України.

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