Сенатор США: перебуваючи в Австрії, Фірташ незаконно отримав 1,5 мільярда на оборудках в Україні – NBC News

Сенатор США заявляє, що, незважаючи на можливість екстрадиції до США, український олігарх Дмитро Фірташ продовжує отримувати "сотні мільйонів доларів незаконних прибутків" від оборудок з газом в Україні.

NBC News опублікувало лист співголови Гельсінської комісії США сенатора Роджера Вікера від 11 квітня 2018 року. Копію листа видання отримало у відповідь на запит в рамках закону США про відкритість інформації.

За оцінками сенатора, що Фірташ отримав 1,5 мільярда доларів від незаконної діяльності. А саме, через те, що "Нафтогаз" зобов'язаний продавати газ посередникам, якими досі володіє Фірташ, олігарх отримує доступ до газу, продає його кінцевим споживачам, але не сплачує "Нафтогазу", а привласнює виручку.

У коментарі NBC News, речник та юрист Фірташа Ленні Девіс та Ден Вебб відкинули звинувачення Вікера як "категорично і однозначно неправдиві".

Девіс також заявив, що у випадку публікації змісту листа, він подасть на видання до суду.

Речник Вікера, Віка Ванметер наголосив, що лист сенатора засновано на перевіреній інформації.

"Як співголова Комісії з безпеки та співробітництва в Європі, - йдеться в заяві Вантметера, - сенатор Вікер регулярно зустрічається з іноземними делегаціями. Він глибоко зацікавлений в Україні і давно рішуче виступає проти агресії Володимира Путіна в регіоні. Лист був запитом від сенатора Вікера до адміністрації США стосовно новин про зусилля з екстрадиції Фірташа – широко відомого своєю корумпованістю та зв'язками з Кремлем і організованою злочинністю. Лист було написано після вивчення інформації низки джерел, що заслуговують на довіру, включаючи зустрічі з іноземними делегаціями, дані, наявні в публічному доступі та закриті дані".

У Сполучених Штатах Фірташа звинувачують у хабарництві за кордоном. Йдеться про звинувачення у сприянні виплаті хабаря на 18,5 мільйона доларів посадовцям в Індії з метою отримання ліцензій на видобуток титану. Фірташа було заарештовано в 2014 році. Він перебуває в Австрії.

Дивіться також: Греко-католики США отримали нового Митрополита Архієпископа Філадельфійського