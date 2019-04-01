Сенатор США привітав "мирний і чесний" перший тур виборів в Україні

Сенатор -республіканець Роб Портман привітав проведення першого туру виборів в Україні і закликав поважати виборчий процес.

"Я вітаю мирний та чесний перший тур президентських виборів в Україні. Я закликаю кандидатів та міжнародну спільноту поважати виборчий процес", – написав сенатор у Twitter.

Перший тур виборів засвідчив, що Україна – демократична країна. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Латвії Лінас Лінкевічус.

"Я вітаю Україну, яка підтвердила відданість демократії, провівши перший тур президентських виборів загалом вільно, чесно і у дуже конкурентний спосіб. – наголосив посадовець у своєму дописі у Twitter. - Шкода, що через російську агресію, вибори не могли відбутись на окупованих територія Криму та в певних частинах Донбасу".

В ЄС очікують, що Україна і далі йтиме шляхом демократії.

"Ці конкурентні вибори заклали основу для жвавого другого туру. Сподіваюсь, що це спонукатиме Україну і далі йти на шляху демократичного розвитку, в мирі та безпеці у своїх міжнародно визнаних кордонах", заявив Пітер Вагнер, керівник групи підтримки України в Європейській комісії.

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