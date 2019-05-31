Cпів-голова українського кокусу у Сенаті США пообіцяв Зеленському підтримувати Україну

Спів-голова групи підтримки України у Сенаті США (Senate Ukraine Caucus) сенатор-республіканець Роб Портман пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському продовжувати підтримувати вільну та демократичну Україну через надання американської військової, політичної та економічної допомоги. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті американського законодавця за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми обговорили чимало тем, включно з посиленням вже сильних зв'язків між нашими країнами, конфліктом з Росією, та його позитивним порядком денними щодо боротьби з корупцією, посиленням економіки та розвитком країни", - йдеться у повідомленні на сайті сенатора-республіканця Портмана.

Сайт президента України також відзначає, що у ході зустрічі із сенатором Портманом Володимир Зеленський піднів теми доцільності розпуску Парламенту, ситуацію на Донбасі, санкції США проти Росії та наданні Україні військової допомоги, реалізацію реформ в Україні, як мають наблизити її до членства у ЄС та НАТО.

Роберт Портман в Україні проводить зустрічі з урядовцями та підприємцями.

Один із учасників такої зустрічі Андрій Футей розповів “Голосу Америки”, що підприємці просили сенатора, щоб Сполучені Штати і надалі надавали підтримку українським реформам..

“Розмова загалом була дуже позитивна. Представники бізнесу розповідали про те, який є діловий клімат і очікування після обрання нового президента. Багато хто з представників американських фірм говорив про бажання і надалі інвестувати в український ринок. Але з іншого боку, також зверталися до сенатора, щоб США і надалі продовжували підтримувати антикорупційні реформи в Україні, щоб боротьба з корупцією продовжувалася, щоб бізнес мав рівні можливості для діяльності, щоб не було рейдерського захоплення майна. Також сенатор хотів почути, який в Україні є потенціал для американських інвестицій”.

Напередодні під час зустрічі із начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком сенатор обговорив безпекову ситуацію в Україні та на її кордонах.

Сенатор пообіцяв докладати зусиль, щоб українські збройні сили мали всі можливості для захисту власної території.

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