Путін має «відкликати псів війни»- сенатор США Рон Джонсон.

Двопартійна підтримка США України є знаком беззаперечної відданості США інтересам України і захисту її територіальної цілісності – заявляє сенатор-республіканець Рон Джонсон.

Сенатор Рон Джонсон є співголовою Української групи підтримки в Конгресі. Він відвідував Україну і добре обізнаний з українськими реаліями. Напередодні Дня Незалежності України Голос Америки розпитав законодавця про агресію Росії в Україні, стримування Путіна, перспективи НАТО та підтримку України з боку США.

Мирослава Гонгадзе: США вже багато років поспіль демонструють двопартійну підтримку України. Чи достатньо США роблять для стримування Російської агресії?

Сенатор Рон Джонсон: Один з прикладів, який я завжди наводжу нашим європейським партнерам, якщо вони сумніваються у відданості США (підтримці України – ГА), це дії, які Конгрес одностайно схвалив на підтримку України. Ми одноголосно схвалили спрямувати 300 мільйонів доларів на летальне оборонне озброєння, щоб мужній український народ міг захистити себе від агресії Росії. Тому наша підтримка є. Мене зворушили слова Зеленського про те, що його основним пріоритетом є досягнення миру з Росією. Однак, це справді в руках Володимира Путіна. Він має відкликати псів війни.

Я б закликав Володимира Путіна припинити агресію проти України, повернути моряків, захоплених під час інциденту в Керченській протоці, і змиритись з тим фактом, що потрібно поважати територіальну цілісність України

М Г: Останніми днями звучать заяви, які говорять про бажання США брати більш активну участь у мирному врегулюванні в Україні, зокрема можливе розширення Нормандського формату. Як ви бачите шлях припинення війни на Донбасі та повернення Криму Україні?

Рон Джонсон: Я нейтральний у питанні того, який саме процес мирного врегулювання потрібно підтримати. Я б сказав, що маємо підтримати їх всі і, з моєї точки зору, все, що американський уряд та американський народ може зробити в цьому ключі, є важливим. Знову наголошу, що одна людина може практично за день зупинити цей конфлікт і це - Володимир Путін. Тому я б закликав Володимира Путіна припинити агресію проти України, повернути моряків, захоплених під час інциденту в Керченській протоці, і змиритись з тим фактом, що потрібно поважати територіальну цілісність України. Росія з цим погодилась, а тепер порушує домовленість.

МГ: Україна сьогодні веде війну на двох фронтах – захищаючись від агресії Росії і борючись з корупцією. Яким ви бачите шлях для зміцнення України?

Рон Джонсон: Я завжди кажу, що не можна забезпечити безпеку держави без економічної безпеки, а справжньої економічної безпеки не існує без потужного верховенства права, коли люди готові ризикувати власним капіталом, бо розуміють, що права власності і верховенство права існують і їх не порушують, скажімо, олігархи. Думаю, саме це був намір президента Зеленського і однозначно, народ України чітко заявив про бажання швидко залишити в минулому еру олігархів, корупції, зневаги до верховенства права і рухатись до захисту прав власності і зміцнення економіки. Потужна економіка відкриває шлях до міцнішої безпеки. Однак, насамперед, потрібно завершити конфлікт з Росією, Росія має припинити агресію. Йдеться про те, що ми можемо разом зробити, щоб переконати Володимира Путіна зупинити агресію проти України, а також щоб допомогти президенту Зеленському в його зусиллях подолання корупційної спадщини радянських часів, що ми можемо зробити, щоб підтримати народ України.

МГ: Президент Трамп вважає, що має хороші стосунки з Президентом Путіним. Чи міг би він відіграти більшу роль у цьому процесі?

Рон Джонсон: З часу завершення Холодної війни, гадаю, кожна адміністрація США, кожен американський президент прагнув покращити відносини з Росією. Однак, знову ж таки, це залежить від Росії. Я вважаю історичною трагедією те, що Володимир Путін обрав цей шлях для Росії, замість інтеграції, дружби, співпраці з Західними демократіями, він справді обрав шлях конфлікту та агресії і це недобре для народу Росії і, звичайно, для миру в регіоні та світі. Тому я б закликав Володимира Путіна переглянути обраний шлях і обрати кращий шлях для Росії, російського народу та миру у світі. Звичайно, ми запровадили багато санкцій проти Росії. Мене, коли йдеться про санкції, завжди турбує те, що їх може використати Володимир Путін для консолідації підтримки країни для власного уряду. Тому маємо розумно підходити до санкцій, щоб від них справді страждали олігархи, щоб вони шкодили народній підтримці Володимира Путіна і його багато в чому корумпованому режиму, і, сподіваюся, вели народ Росії, який також дуже хоробрий, адже вони виходять на протести на підтримку таких людей, як Борис Немцов та інших борців за свободу в Росії і підтримують їх зусилля з розбудови демократії, поширення свободи в Росії.

​МГ: Від адміністрації США звучать заяви, про те, що країни-члени НАТО ігнорують свої зобов’язання і не виділяють достатньо коштів на свою оборону. Наскільки виправданими є ці заяви.

Рон Джонсон: По-перше, наскільки я знаю, американський народ і, звичайно, Конгрес повною мірою підтримують наші союзи, нашу дружбу та НАТО. Протягом 75 років, альянс відігравав ключову роль у підтримці миру в Європі і неухильно поширював наші цінності у світі. Тому ми повністю його підтримуємо. Водночас, американці несуть великий тягар в сфері оборони нашої країни і у світі, тому це має сенс, коли президент Трамп звертається до наших європейських партнерів і партнерів у НАТО з закликом бути відповідальними, поважати свої зобов'язання і витрачати щонайменше 2 відсотки на власну оборону. Це раціональний запит. Я завжди говорю європейським партнерам, що якщо вони хочуть, щоб американці продовжували підтримувати НАТО, вони мають показати, що підтримують НАТО власними податковими грошима.

МГ: Нещодавно США оголосили про готовність здійснити передислокацію своїх сил та баз з Німеччини до Польщі. На які кроки ще готові США щоб зупинити російську агресію?

Рон Джонсон: На жаль, російська агресія має військовий характер. Гадаю, ми маємо відповідати військовою потужністю на військові загрози. Знову ж, це не кінетична війна. Однак, вважаю, що це показує силу та рішучість і одним із шляхів тут є розміщення військових на більш передових позиціях у Європі, патрулювання повітря над країнами Балтії просто, щоб Володимир Путін зрозумів, що ми не дамо йому йти далі.

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