Сенатор: США мають зробити як Канада – дозволити озброєння України

"Вітаю дії Канади, яка дозволила на надання оборонної летальної допомоги Україні, щоб вони могла себе захистити. Америці давно пора зробити те саме".

Та відреагував у Twitter сенатор Роб Портман на нещодавнє рішення Канади дозволити надання оборонної летальної допомоги Україні.

23 листопада уряд Канади схвалив внесення України до переліку країн, до яких дозволено експорт зброї (Automatic Firearms Country Control List).

Рішення про це було опубліковано 14 грудня, перед тим як канадський парламент пішов на різдвяні канікули.

Уряд України давно намагається отримати такий дозвіл. Це питання обговорювалось на зустрічі президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, що відбулась восени.

Внесення України до Automatic Firearms Country Control List дозволяє канадським експортерам звертатись до уряду Канади за наданням дозволу на експорт до України певних заборонених видів озброєння та пристроїв.

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