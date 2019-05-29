Сенаторка США розповіла, як подорож до України в часи СРСР спонукала її стати на захист свободи

Ми шануємо свободу, але часто забуваємо про її ціну, - пише сенаторка США Джоні Ернст у своєму зверненні з нагоди проведення місяця вдячності військовим у США.

Політик згадує, що перебування в радянському колгоспі в 1989 році під час студентської подорожі, навчило її, що свобода та можливості, які є у американців не можна сприймати як належне. Ця подорож спонукала її до вступу до програми навчання офіцерів запасу Сухопутних сил США.

Спілкуючись з людьми, яких вона зустріла в Україні, Ернст побачила, що «вони прагнуть свободи і вони дуже сильно хотіли знати про те як це бути американцем, мати права та можливості, які ми маємо», - заявляла політик раніше.

Ті, кого я зустріла, з ким працювала і жила в Україні, хотіли дізнатись про свободу та демократію

Вона згадує важкі умови життя в радянській Україні і як вони відрізнялись від США. "Не було водопроводу, телефону, холодильника, машини. Це було абсолютно інше суспільство: там волі та свободи не існувало. Ввечері, коли збиралась громада, вони не говорили про сільське господарство, як я очікувала. Натомість, ми говорили про те, що означає бути вільним і бути американцем. Ті, кого я зустріла, з ким працювала і жила в Україні, хотіли дізнатись про свободу та демократію", - пише Ернст в своєму зверненні.

Те, що майбутня сенаторка побачила прагнення до свободи серед українців, спонукало її більше цінувати те, що є у США.

Протягом цього місяця, ми вшановуємо чоловіків та жінок, які проходять службу, ті хто раніше носили форму нашої держави, і всіх, хто пожертвував своїм життям.

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