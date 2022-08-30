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Cенатори США підтвердили двопартійну підтримку нового фінансування для України
В обох партіях в Конгресі США підтримують додаткове фінансування для України після того, як закінчаться гроші, які Конгрес виділив раніше. Про це в коментарі "Голосу Америки" сказала сенаторка-демократка Емі Клобучар, яка прибула до Києва із візитом спільно з сенатором-республіканцем Робом Портманом.
“Я це підтримую. І я знаю, що одна з причин, чому ми тут - щоб показати, що в цього є двопартійна підтримка”, - сказала сенаторка Клобучар.
“Це одна з причин, чому ми приїхали сюди, аби отримати оцінку того, що відбувається. Від президента Зеленського та українського міністра оборони, але також від наших людей на місцях - як від військових, що базуються в Польщі, так і від працівників посольства США тут”, - додала законодавиця.
Ми хочемо впевнитись, що зможемо й надалі надавати підзвітну підтримку Україні. І за всіма ознаками, це саме те, чого хоче і Україна.Роб Портман, сенатор-республіканець
“Кінцеве використання зброї та моніторинг дуже важливі для нас. Ми хочемо впевнитись, що зможемо й надалі надавати підзвітну підтримку Україні. І за всіма ознаками, це саме те, чого хоче і Україна”, - прокоментував сенатор Портман.
Він додав, що перед візитом до Києва сенатори поспілкувались із американськими військовими у Польщі, які, серед іншого, допомагають із поставками зброї для України.
“Вони допомагають моніторити кожнісіньку одиницю обладнання, яке надходить. І нам повідомили - як і зазначили нам у посольстві - що українці дуже добре справляються з прозорістю і звітністю. … Я сподіваюсь, що ми і надалі зможемо надавати Україні те, що їй потрібно для власного захисту”, - сказав сенатор.
Крім цього, Роб Портман висловився за те, аби визнати Росію державою-спонсором тероризму. “На наш погляд, Росія скоїла воєнні злочини по всій країні. Про деякі з цих злочинів розповіли ви - дякую "Голосу Америки". Адже коли націлюються на мирних жителів, коли обстрілюють лікарні та школи, це воєнні злочини. Особисто я вважаю, що це фактично терористичні акти, і що визнання державного спонсорства тероризму є доречним”, - сказав сенатор Портман.
Насправді [українці] переможуть - так чи інакше.Емі Клобучар, сенаторка-демократка
Сенаторка Клобучар додала: українці продемонстрували світові, що не здадуться.
“Насправді вони переможуть - так чи інакше", - сказала Емі Клобучар. "Було багато людей, які списали їх на початку. Я не думаю, що вони очікували, що власники магазинів одягнуть камуфляж, і що солдатів укомплектують дуже складною зброєю, яку їм надали зі США. Але Україна на кожному кроці відмовлялася здаватися”.
Як повідомили в прес-службі офісу президента України, Володимир Зеленський у розмові з сенаторами Портманом та Клобучар закликав США продовжувати та нарощувати безпекову допомогу Україні. Він також наголосив на важливості активізації фінансової допомоги Україні.
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Сенатори США: Існує двопартійна підтримка нового фінансування для України. Відео
“Я це підтримую (додаткове фінансування для України - ГА). І я знаю, що одна з причин, чому ми тут - щоб показати, що в цього є двопартійна підтримка”, - сказала сенаторка-демократка Емі Клобучар, яка прибула до Києва із візитом спільно з сенатором-республіканцем Робом Портманом.
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США стурбовані планами Індії та інших країн взяти участь у військових навчаннях з Росією, поки триває війна в Україні – Білий дім
Сполучені Штати стурбовані планами Індії, як і будь-якої іншої країни, взяти участь у спільних з Росією військових навчаннях, заявила у вівторок прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.
Відповідаючи на питання журналістів на борту президентського літака під час польоту президента Джо Байдена до Пенсільванії, Жан-П'єр сказала, що Сполучені Штати стурбовані тим, що будь-яка країна бере участь у військових навчаннях з Росією, поки вона перебуває у стані війни з Україною.
У понеділок міністерство оборони Росії повідомило, що у навчаннях «Восток-2022», які Москва оголосила минулого місяця, візьмуть участь понад 50 тисяч військових, і що активні бойові дії в Україні не вплинули на здатність проводити такі навчання на сході.
Але західні аналітики говорять, що цьогорічна цифра, про яку Москва заявила в понеділок, у шість разів менша за ту кількість, яка була залучена чотири роки тому. Хоча, як зауважує агентство Reuters, деякі західні військові аналітики підозрюють, що обидві цифри були завищені.
«Це будуть найменші навчання стратегічного рівня за багато років, тому що весь потенціал сухопутних сил задіяний в операціях в Україні. Тому навчання будуть дуже невеликими», – сказав агентству Reuters Конрад Музика, директор військової консалтингової компанії Rochan Consulting.
Значна частина російських військ, що здійснюють вторгнення в Україну, були передислоковані з Далекого Сходу.
За оцінкою Музики, 70-80% підрозділів зі Східного військового округу Росії було розгорнуто в Україні. Через це Москва, на його думку, не може вивільнити навіть 50 тисяч військових для навчань. На його думку, більш вірогідною цифрою буде 10-15 тисяч.
«Росія просто вдає, що все добре, і вона все ще має можливість розпочати широкомасштабні військові навчання з Китаєм. Але насправді я думаю, що масштаб цих навчань, особливо з точки зору наземних сил, буде дуже, дуже обмежено», – сказав він.
Очікується, що у навчаннях візьмуть участь військові з країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), Шанхайської організації співробітництва (ШОС), а також інших держав-партнерів, у тому числі з Азербайджану, Алжиру, Вірменії, Білорусії, Індії, Казахстану, Киргизії, Китаю, Лаосу, Нікарагуа, Сирії та Таджикистану.
За інформацією російських військових, на навчаннях, які пройдуть з 1 по 7 вересня, військові «відпрацюють забезпечення безпеки у Східному регіоні», і в них буде задіяно понад 5 тисяч одиниць озброєння.
У понеділок уряд Японії заявив, що він «із занепокоєнням стежить» за проведенням стратегічних навчань «Восток-2022» поблизу Північних територій, так Японія називає чотири острови, які СРСР анексував наприкінці Другої світової війни.
За словами речника японського Кабінету міністрів, 27 липня Японія висловила протест та «рішуче вимагає виключити з району проведення навчань чотири Північні острови».
Міністри оборони ЄС погодились почати роботу зі створення місії військової допомоги Україні
Міністри оборони ЄС на зустрічі у Празі погодилися розпочати "роботу, необхідну для визначення параметрів нової місії військової допомоги Україні".
Про це у вівторок, 30 серпня, повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
«На шляху є багато тренувальних ініціатив (для українських військових - ред.), але потреби величезні, і ми повинні забезпечити узгодженість цих зусиль», - заявив Боррель після зустрічі міністрів оборони двадцяти семи країн ЄС у Празі.
«Всі країни-члени чітко погодились щодо початку роботи, необхідної для визначення параметрів місії ЄС з надання військової допомоги Україні», - сказав головний дипломат ЄС. Дипломат не уточнив, який мандат може бути в цієї місії і де може бути розташована база для тренування українських військових.
За словами Борреля, на зустрічі у Празі міністр оборони України Олексій Резніков показав європейським колегам перелік коротко-, середньо- та довгострокових тренувальних заходів, яких потребують ЗСУ. Олексій Рєзніков приєднався до зустрічі у Празі по відеозвязку.
Коментуючи плани щодо створення військової місії ЄС до України в інтервю "Радіо Свобода", Джозеп Боррель заявив, що раніше не всі члени ЄС підтримували створення цієї місії.
“Ми повинні були підтримати українську армію, деякі країни-члени, головним чином країни Балтії та Польща, просили нас, просили мене як відповідального за таку діяльність, представити план цієї навчальної місії для української армії.
Все затягувалося, тому що не було згоди, не всі були переконані, що це потрібно. Ну, а зараз у нас війна, тому це має статися зараз або ніколи. Ми не можемо продовжувати обговорення того, що було на столі протягом місяців, а війна триває. Отже, якщо ми хочемо відправити цю місію, ми повинні зробити це зараз”, - розповів головний дипломат ЄС.
На питання журналіста, якою б мала бути ця місія, Боррель відповів: “Я думаю більше про кваліфіковану підготовку, з точки зору логістичного потенціалу, технологічного потенціалу, організаційного потенціалу. Українська армія не схожа на малійську чи мозамбікську, де потрібно йти до основ. Вивчення основ не потрібне. Ми говоримо про щось більш потужне”.
Як повідомляв "Голос Америки", сьогоднішня нарада міністрів оборони ЄС була неофіційна. Конкретні рішення, за словами Боррел, будуть схвалені згодом в результаті передбачених в ЄС механізмів.
8 вересня у Німеччині має відбутись п'ята зустріч Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні під керівництвом очільника Пенгатону США Ллойда Остіна, так званої "Рамштайн 5".
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«Діти сприймають війну як частину свого життя, а для мене це – жах!» – казкар Сашко Лірник
Під час війни мільйони українських дітей опинилися у бомбосховищах, сотні тисяч – далеко від рідного дому, в чужій країні шукали тимчасової безпеки. Але всі вони сумували за рідним домом та лагідним словом. Одним з тих, хто міг їх розрадити, заспокоїти, навіть перебуваючи за сотні кілометрів, був Олександр Власюк, відомий як казкар Сашко Лірник.
Нещодавно його фільм «Козацьке Різдво, або Пекельна хоругва» був показаний в рамках фестивалю українського кіно в Нью-Йорку. Хоча на дворі літо, багато глядачів з радістю дивляться казку про добрих, товариських і винахідливих українських воїнів.
Про те, чому тема козаків настільки близька сучасному казкарю та що робить Сашко Лірник під час війни, автора казок розпитала кореспондентка "Голосу Америки" Наталка Чурікова.
Сашко Лірник: Це велика удача, що нам вдалося зняти таке кіно, якого давно не було в Україні. По-перше, не тільки в Нью-Йорку, його успішно показували і на фестивалі азійського кіно. Це єдиний фільм, який просили двічі показати, бо він сподобався. Ми перемогли на міжнародному фестивалі дитячих фільмів. Ця тема мені близька.
Наталка Чурікова: Чому?
С.Л.: Бо я на цьому виріс, тема козацтва – в родині. Батько нам розказував. Я знайшов свої корені. У мене предок, прапрапрапрапрадід Іван Влас, а моє прізвище – Власюк. Іван Влас був записаний в козацькому реєстрі 1534 року – у Першій сотні поручика Яна Оришкевича. Такий є родовід. Батько – історик, у нас в родині дуже цінується і шанується козацтво. І хоча це не повністю вся Україна, але без козацтва України б не було.
Це той подих волі, подих безстрашшя, оце те, що зараз відбувається, саме ці козацькі гени. Як писав поет Василь Симоненко, "Народ мій є! В його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде!"
Н.Ч.: Чим зараз, у період війни, займається український казкар?
С.Л.: Дуже широке питання, довго розказувати. Перші дні тижня був дуже приголомшений, всі такі були, і депресія була тяжка. Я не знав, чим зайнятися, у військо мене не брали по здоров’ю, і що робити? У мене були кошти, які зібрав на видавництво своєї книги «Пекельна хоругва», до речі. Я ці кошти перерахував на Збройні Сили України.
Вони сиділи у бомбосховищі, їм було страшно, діти плакали, і я їм телефоном розказував казочки, трохи заспокоював
І так склалися зорі, що просто послали мені одного доброго чоловіка, який мені порадив і запросив, і вже майже з самого початку війни я займаюся евакуйованими дітками. Тими, чиїх батьків убили, сиротами, біженцями.
До мене звернулася одна мама. Вони сиділи у бомбосховищі, їм було страшно, діти плакали, і я їм телефоном розказував казочки, трохи заспокоював, а потім я подумав, що таких дітей багато, і я створив свій відеоканал – мені допомогли обладнати судію, спочатку в хліві, потім у якомусь підвалі, і я кожен день записував казки, видавав їх у прямий ефір, і діти дивилися.
Це оці перші 2-3 найтяжчі місяці, це була така моя робота, і мені дуже дякували, що завдяки мені, моїм історіям, вони якось втрималися, тримали клепку в голові. Діти дуже чекали цілий день, вже не так боялися. Ці казки є у вільному доступі на Ютюбі.
І, звичайно, пишу. Пишу про війну, пишу сценарій, подаюся на конкурс Netflix зі своїм сценарієм, який в Україні нова влада не пропустила, патріотичні сценарії їм не подобаються. А я подався на Netflix – теж нова казка про козаків, патріотична, називається «Перевертень».
Н.Ч.: Багато дітей виїхали за кордон. І я знаю про те, що ви сказали, що ви готові готові посилати їм свої казки…
С.Л.: Я не готовий, я надсилаю. Я зробив такий блок - 4 чи 5 годин казок із музикою, піснями, це такий ніби мультфільм, але для слухання. Всі свої диски я зібрав в один альбом і я його надсилаю. Я надіслав більше 5000, просто не рахую. Люди отримують і дякують дуже.
Знаєте, до війни це не цінувалося. Здавалося, що воно тут є, знаєте, як хліб лежить, а я його не хочу. А коли нема, то відразу хочеться. А тут кинулися, а де взяти? А книжок нема в Німеччині, чи там Польщі, чи в Іспанії. І книжки мої закінчилися, всі продані, вже немає, новий тираж нема за які гроші друкувати. А аудіо я можу робити, інтернет є, тому я оце розсилаю цей альбом і зараз, до речі, пишу новий.
Н.Ч.: Повертаючись до тих дітей в бомбосховищах, з якими ви говорили, чи були якісь історії, що вам запам'яталася?
Хлопчик каже: «Мені бабуня готувала борщик, а її взяли і на вулиці вбили, і я борщика з того часу не їв»
С.Л.: Запам’яталось багато. І вони такі тяжкі, ці історії. Головне, що діти сприймають війну як частину свого життя, а для мене це – жах! Ми якось приготували для них борщу, годуємо їх. А один каже: «Ой, як я люблю борщик, як я давно борщика не їв. Мені бабуня готувала борщик, а її взяли і на вулиці вбили, і я борщика з того часу не їв». І він мені отак розказує, а в мене душа заходиться. От як зараз, плачу. Багато розказують.
Ми проводимо майстер-класи, діти учаться там ліпити з глини, з тваринами граються, ну і казочки там. Дітям треба дитинство давати, навіть у час війни. У нас вони якось відходять від цих жахіть. Я не кажу, де це, бо ще ракета прилетить від москалів.
І одна дівчинка там каже: «Ой, яка гарна з глини чашечка! Мамо, давай купимо!» А мама, як будь-яка мама, каже: «Ой, в нас тих чашок вдома стільки!». А мала каже: «Мамо, а ти що забула? В нас вже немає дому, розбомбили…» Оце – частина нашого українського життя. Нам це треба перебувати, пережити, відірватися нарешті, вирватися з московської окупації. І тоді, може, діти наші заживуть.
Н.Ч.: Якими Ви бачите їхнє майбутнє? Там багато дітей зі сходу.
Усі народи переживють війни, але не кожен народ може опиратися і перемагати
С.Л.: Так, багато дітей зі сходу, російськомовних дітей багато, але я знімаю в них цей блок, що українське – це погане, сільське чи другорядне. Їх ціле життя в цьому виховували, тому вони російською мовою розмовляють. І вони вчаться української, пробують, я їх підтримую, всі їм аплодують. Сказав українське слово, всі йому зааплодували, вони тішаться.
Майбутнє має бути українським, ми –українці. І це нове покоління має зростати на українській історії, на українських казках, на наших військових подвигах.
Усяке там є, і біда, всі народи переживють війни, але не кожен народ може опиратися і перемагати. А ми перемагаємо, морально – це точно.
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