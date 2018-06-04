Сенатори-республіканці намагаються протистояти політиці Трампа в сфері торгівлі

Сенатор-республіканець Боб Коркер повідомив, що він працює з групою "сенаторів, які поділяють спільну точку зору", для того, щоб протистояти тим заходам президента Трампа, які, на думку сенаторів, можуть зашкодити США та союзникам і посилюють побоювання розгортання можливої торговельної війни.

"Я працюю з сенаторами-республіканцями, які поділяють цю точку зору, щоб протистояти використанню президентом своїх повноважень таким чином, який є шкідливий для нашої країни та союзників", -написав Коркер у Twitter. "Чи приєднаються до нас демократи?", - запитав він.

Такі коментарі сенатора прозвучали після того, як міністри фінансів шести країн "Великої сімки" (G7) на зустрічі в Канаді розкритикували торгову політику Трампа.

Міністр фінансів США Стів Мнучин зіткнувся з гострою критикою з боку міністрів фінансів інших членів G7 провідних промислово розвинутих країн щодо запровадження Сполученими Штатами нових тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

Після закінчення зустрічі в Канаді міністр фінансів країни Білл Морно заявив, що уряд приймаючої сторони та п’яти інших країн – Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та Японії – закликали Мнучина передати своє «занепокоєння і розчарування в американських діях» та стурбованість тим, що вони не є конструктивними.

Наприкінці переговорів не було спільної заяви, що розглядалося як явна ознака розбіжностей між учасниками. Дебати, як очікується, будуть продовжуватися, коли лідери G7, у тому числі президент США Дональд Трамп, зустрінуться у Канаді у наступні вихідні.

Президент Трамп, як видається, готовий покласти край 70 рокам зусиль США, спрямованих на розбудову міжнародної системи торгівлі, побудованій на основі взаємоприйнятних правил та принципів, пише The Washington Post, повідомляють у MSN.

Після того, як угоди з торгівлі постали в 1947 році з попелу Другої Світової, президенти, які представляли обидві партії, підтримували цю систему як крок до посилення альянсів та просування демократії та процвітання в Європі та Азії, наголошує видання.

Однак, рішення Трампа минулого тижня ввести митні тарифи на алюміній і сталь проти союзників США в Європі та Північній Америці, шкодять існуючим угодам з торгівлі. В результаті маємо торговельну війну з Канадою, Мексикою та Європою, які виявляють шок та розчарування і вводять митні тарифи на американські товари, йдеться в статті.

Посадовці адміністрації Трампа стверджують, що реакція - перебільшена. Вони говорять, що все ще готові до переговорів і намагаються зупинити потік дешевої сталі з Китаю на світові ринки, що є шкідливим для американських робочих місць та промисловості.

Дивіться також: Марк Цукерберг намагається відновити репутацію Facebook перед своїми акціонерами