Сенатори-республіканці ініціюють посилення санкцій проти "Північного потоку-2"

Група з шести американських сенаторів, що входять до Республіканської партії, ініціювала нові поправки до закону про оборонний бюджет США (NDAA), які б змусили адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, що контролює "Північний потік-2".



Сенатори розкритикували рішення уряду США, прийняте в травні цього року, надати виключення для Nord Stream 2 AG з режиму санкцій з міркувань національних інтересів. Законодавці вважають, що проект загрожує європейській безпеці, сприяє використанню енергії в якості зброї та шкодить інтересам України.

"Після того, як адміністрація Байдена раніше цього року відмовилась запроваджувати обов'язкові конгресові санкції проти "Північного потоку-2", Росія обмежила транзит газу через Україну, нагромадила війська та обладнання на кордоні з Україною. Путін також публічно закликав лідерів Європейського Союзу швидко сертифікувати "Північний потік-2", якщо вони хочуть уникнути найгіршої газової кризи за роки в Європі", - заявив голова ініціативної групи сенатор Джим Ріш.

Відмова від застосування санкцій "надала перевагу Путіну і зашкодила нашому союзнику, Україні", говорить співавтор законопроекту Роб Портман. "Втілення цих санкцій є важливим для підтримки незалежності Європи та енергобезпеки", - додає він.

"В час, коли Росія обмежує енергопоставки до Європи, адміністрація Байдена має виконати закон і запровадити санкції проти "Північного потоку-2", - заявив ще один співавтор законопроекту Джон Барассо. - Ми знаємо, що захист російської пастки не відповідає інтересам нашої національної безпеки. Наша поправка справедливо поновить підтримувані обома партіями санкції проти геополітичної зброї Путіна".

Відповідне посилення санкцій розглядає і інша палата американського Конгресу - Палата представників. У вересні Палата представників США внесла до проекту NDAA поправку, що усуває можливість надавати виключення із санкцій проти учасників "Північного потоку-2" з міркувань захисту національних інтересів.

Наразі проект "Північний потік-2" проходить сертифікацію в Німеччині. Німецька влада має час до середини січня для сертифікації проекту. Після схвалення в Німеччині, проект має отримати дозвіл ЄС.

В рамках процедури сертифікації, Міністерство економіки Німеччини надало свій висновок про те, що "Північний потік-2" не загрожує енергопоставкам до Європи.

Польський енергорегулятор надіслав свої аргументи німецькому відомству, де вказав, що сертифікація проекту ставить під загрозу енергопоставки до Європи а також порушує принцип енергосолідарності ЄС та правила конкуренції. Польське відомство вказало на роль "Газпрому" в теперішньому різкому зростанні цін на газ в Європі а також додало позицію України щодо ризиків газпромівського проекту для України як газотранзитної держави.

Старший радник Державного департаменту США з енергобезпеки Амос Хохстейн минулого місяця закликав Європу не скорочувати процедуру сертифікації трубопроводу на тлі енергокризи в Європі.

Росія заперечує, що використовує енергетику для політичного тиску.

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