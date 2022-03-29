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Сенатори США від різних партій висловлюють підтримку Україні і закликають до збільшення допомоги
Сполучені Штати своєю допомогою мають забезпечити перемогу України проти російського вторгнення, заявила сенаторка від Республіканської партії Джонні Ернст, від штату Айова.
“Українці попросили у поляків додаткові літаки, винищувачі Міг-29. Вони просили ракети “земля-повітря”. Вони попросили додаткові “Стінгери”. На моє переконання, що б це не було, ми повинні надати це українцям, і це потрібно зробити зараз. Не через два тижні. Нам потрібно це зробити зараз. Ми повинні надати їм усі можливі засоби для захисту власного повітряного простору, а також для відсічі на землі, - зазначила сенаторка. - Вони хочуть перемогти. Ми повинні дати їм все, що в наших силах, щоб забезпечити цю перемогу”.
Її колега сенатор-республіканець Марко Рубіо під час виступу в аналітичному центрі Heritage Foundation у вівторок, заявив, що можливості Заходу допомогти Україні є обмежені з двох причин: через значну залежність від російських енергоресурсів та через ядерний арсенал Росії.
Сенатор Марко Рубіо: “Вторгнення Володимира Путіна - це шокуюче нагадування про жорстокість та звірства, на які здатне людство в гонитві за цим інстинктом завойовницьких амбіцій. Це відкриття нового розділу в історії, але він не повинен бути останнім розділом чи найбільш небезпечним”.
За воєнні злочини, які Росія здійснює на території України, буде відповідальність, - наголосив у своїй заяві сенатор-демократ Роберт Менендез. Він зауважує, що РФ в Україні порушує документи Радбезу ООН, які Москва сама ж підписала.
“Україна перебуває під атакою московського різника Володимира Путіна, чиє бажання відновити Радянський Союз настільки велике, що він готовий без розбору бомбити дітей, родини, лікарні, житлові будинки. Росія під владою Путіна здійснює воєнні злочини. Відмова надавати гуманітарні коридори, використання голоду як зброї війни, це все є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, за які голосувала і Росія, і які визначають, що це є воєнним злочином”, - зазначив сенатор від Демократичної партії Роберт Менендез.
Напередодні президент США Джо Байден заявив, що не відмовиться від своїх слів про Володимира Путіна. Перебуваючи у Польщі американський лідер назвав президента РФ Путіна “м’ясником”, який “не повинен лишатися при владі”. Білий дім пояснив, що Байден не мав на вазі зміну режиму в Росії, а наголошував, що "Путіну не можна дозволити використовувати силу проти сусідів та в регіоні".
Деякі сенатори висловили підтримку позиції Байдена.
Ричард Блументаль, сенатор-демократ: “Відвідавши українських біженців на польському кордоні, я підтримую Джо Байдена. Він не повинен ні перед ким вибачатись за своє різке моральне обурення діями цього підлого тирана. Обличчя й голоси тих жінок і дітей, які розривають серце, вразили його - мене також - і вони повинні вразити весь світ”.
"Ми всі хочемо, щоб закінчилась ця війна, і припинились страждання. Але як припинити цю війну на прийнятних умовах? Коли це все закінчиться, і Путін ще лишатиметься і буде ще сильнішим, значить світ зазнає поразки. Тому що міжнародний порядок, про який ми говоримо, буде знищений", - заявив напередодні під час форуму у Катарі сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Перед візитом президента Байдена до Польщі, низка сенаторів США наголосили на важливості отримання Україною літаків МіГ-29 і попросили Адміністрацію глави держави сприяти цьому.
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Оглядачі, урядовці коментують заяви Росії про скорочення бойових дій в Україні, переговори у Туреччині
Заява Росії про рішення скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках, яку називають серед ознак прогресу на переговорах між Росією та Україною у Туреччині, є радше віддзеркаленням її нездатності реалізувати поставлені цілі. Про це, пише військовий експерт Роб Лі, дослідник Foreign Policy Research Institute.
"Це звучить радше, як визнання ситуації навколо Києва, де просування Росії вже тижні як застрягло, а українські сили мали нещодавно успіхи. Росія не має сил, щоб оточити місто", - відзначає Роб Лі.
Як повідомляється, у Росії заявили, що відповідне рішення покликане посилити довіру між сторонами та створити базу для подальших перемовин.
Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок заявив, що не бачить "ознак серйозності" з боку Росії щодо мирних перемовин. При цьому США та Британія, за повідомленнями ЗМІ, заявили, що російські війська почали відведення у районах навколо Києва.
Канал CNN також повідомляє, що у розвідці США вважають дії Росії значною зміною її стратегії. "Американські офіційні особи застерігають, що Росія завжди може змінити свою позицію, якщо це дозволятиме бойова ситуація", - відзначає канал.
Як відзначає експерт Foreign Policy Research Institute Роб Лі, дії Росії вказують на перенесення пріоритетів на Донбас.
"Росія імовірно також зменшила цілі щодо Миколаєва та Одеси, і є ознаки, що Росія розміщує сепаратистські сили для утримання ділянок Сум та Харкова, щоб вивільнити регулярні російські війська для операції у зоні ООС. Я би не став спішити із висновками поки, але можна говорити, що найголовнішою битвою цієї війни є успішна оборона українських сил у Гостомелі, Бучі, та Ірпіні на захід від Києва, починаючи з 24-го лютого. Можливо зршетою це виявиться головною битвою війни", - пише Лі.
Оглядачі коментують і інші сигнали Росії.
"Росія не проти прагнення України щодо вступу до ЄС - переклад - тож уперед, починайте відбудову України", - твітує Антон Барбашин, редактор видання Riddle Russia.
Деякі західні оглядачі також звертають увагу на те, що центральну роль у перемовинах посідає діалог щодо нейтралітету України.
"Мене досі дивує, що чимало з пропозицій самої України на цих переговорах у Туреччині вибудовані навколо нейтралітету, нечленства у НАТО, відсутності іноземних баз, та ін., а нам же казали - нас ганьбили - [...], що все це не мало жодного стосунку до війни, - твітує американський журналіст Мехді Хасан. - Моя позиція завжди була чіткою від початку війни: Чи розширення НАТО викликало війну в Україні? Ні. Звісно ж ні. Її викликала одна людина: Путін. Чи розширення НАТО взагалі ні до чого щодо того, як ми дійшли до цієї точки, та до вирішення ситуації? Звісно ж до чого щодо обох "
Між тим, як повідомляє "Радіо Свобода", радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у вівторок заявив, що ключовим для України питанням є договір про міжнародні гарантії безпеки для України.
"[...]тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні. Другий, не менш важливий блок питань – це питання припинення вогню заради того, щоб ми могли вирішити всі гуманітарні проблеми, які вже накопичилися", - відзначив Подоляк.
Подоляк також відзначив ефективність турецьких ударних безпілотників "Байрактар" у захисті України.
Прикметно, що за даними опитувань у Туреччині, на які звертає увагу журналіст видання The Economist Пьотр Залевські, 72,9% опитаних у країні хочуть, щоб країна зберігала нейтралітет у війні Росії проти України; лише 2,5% хочуть підтримати Росію; і 19,1% хочуть підтримати Україну.
У статті використано матеріали "Української правди", Російської служби "Голосу Америки", CNN, "Радіо Свобода".
Нові обмеження США будуть спрямовані на зрив каналів поставок до Росії
"На додачу до запровадження санкцій проти компаній в галузях, які дозволяють зловмисну діяльність Кремля, ми також плануємо вжити заходів, щоб зірвати їхні критично важливі канали постачання", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо у вівторок, виступаючи на події в Chatham House в Лондоні.
Посадовець відзначив у своєму дописі у Twitter: "Вплив наших колективних дій в Росії свідчить про стійку міць нашої міжнародної економічної архітектури та міжнародної співпраці, необхідної, щоб це втримати".
Адеємо підкреслив - нові санкції розробляються США разом з 30-ма іншими країнами.
Йдеться про санкції не лише проти російських компаній, які "допомагають у виробництві військового обладнання", але, вказує посадовець, можливим є і замороження активів інших постачальників.
Плановані експортні обмеження покликані зашкодити здатності Кремля "керувати військовою машиною", зазначив посадовець і підкреслив, що Росія не виробляє певних товарів, необхідних їй для війська та економіки.
Адеємо цього тижня перебуває з візитом в Європі. Він обговорив питання санкційної політики з Міністратвом фінансів Великої Британії. "Ми продовжуємо наше міцне партнерство із протистояння російській агресії", - заявив він за результатами зустрічі. Після візиту до Великої Британії, Адеємо планує відвідати Брюссель і обговорити питання санкцій проти Росії з посадовцями ЄС.
FT: Дані мільйонів користувачів смартфонів можуть потрапляти на сервери в Росії
Інформація про мільйони користувачів додатків смартфонів може потрапляти на російські сервери, повідомляє Financial Times. Розроблене Yandex програмне забезпечення дозволяє розробникам створювати додатки для операційних систем Apple та Android. Це забезпечення збирає інформацію про користувачів і може надсилати його на сервери в РФ. FT повідомляє про це спираючись на дані, дослідження Заха Едвардса з неурядової організації Me2B Alliance, перевіреного експертами для Financial Times.
За визнанням компанії, це програмне забезпечення надсилає інформацію про ІР адреси, мережі та пристрої на сервери в Росії та Фінляндії. Видання вказує, якщо така інформація збирається, місцеві закони в Росії можуть вимагати передавати її урядові.
Голова Комітету Сенату з фінансів Рон Вайден раніше закликав Google та Apple зробити кроки, щоб захистити смартфони від програмного забезпечення Yandex.
Financial Times вказує - з початку російської агресії більше 2000 нових додатків було додано з AppMetrica SDK. Деякі з них, як видається, націлені на збір інформації про українських користувачів. Видання, наводить приклад додатку Call Ukraine, для надсилання повідомлень. Додаток має доступ до контактів користувача. Електронна пошта розробника є проксі і має адресу help.service@internet.ru.
Yandex, який часто називають російським Google, є великою компанією, акції якої торгуються на фондовій біржі в Нью-Йорку. Торги цими акціями було призупинено після запровадження Заходом потужних санкцій проти Росії, через агресію в Україні.
Раніше цього місяця Європа запровадила санкції проти одного з керівників компанії Yandex Тіграна Худавердяна за маніпулювання результатами пошуку на платформі з метою приховати від росіян інформацію про війну в Україні. Худавердян звільнився з компанії.
"Ми не можемо гаяти час" - МАГАТЕ допоможе Україні з безпекою АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибув до України з метою розпочати допомогу з безпекою ядерних реакторів.
"Ми не можемо гаяти час, - заявив Гроссі. - Конфлікт вже приніс невимовні людські страждання та руйнування. Знання МАГАТЕ та спроможності необхідні, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям в атомній сфері".
Гроссі додав, що допомога МАГАТЕ надаватиметься на запит України, яка має "одну з найбільших програм атомної енергетики в Європі". Україна має 15 ядерних реакторів на чотирьох електростанціях.
У звіті від 26 березня, організація висловила занепокоєння тим, що персонал на Чорнобильській АЕС не міг повернутись до своїх осель у місті Славутич на відпочинок, що зриває ротацію співробітників.
Гроссі також неодноразово висловлював занепокоєння через важку ситуацію в якій працюють співробітники АЕС, захоплені російськими військовими, включаючи Запорізьку АЕС. Також, станом на 26 березня, через обстріли, було неможливо нейтралізувати ракету, що влучила поблизу дослідницьої атомної установи в Харкові, але не розірвалась, йдеться у звіті.
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