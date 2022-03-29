Сенатори США від різних партій висловлюють підтримку Україні і закликають до збільшення допомоги 

Сполучені Штати своєю допомогою мають забезпечити перемогу України проти російського вторгнення, заявила сенаторка від Республіканської партії Джонні Ернст, від штату Айова.

“Українці попросили у поляків додаткові літаки, винищувачі Міг-29. Вони просили ракети “земля-повітря”. Вони попросили додаткові “Стінгери”. На моє переконання, що б це не було, ми повинні надати це українцям, і це потрібно зробити зараз. Не через два тижні. Нам потрібно це зробити зараз. Ми повинні надати їм усі можливі засоби для захисту власного повітряного простору, а також для відсічі на землі, - зазначила сенаторка. - Вони хочуть перемогти. Ми повинні дати їм все, що в наших силах, щоб забезпечити цю перемогу”.

Її колега сенатор-республіканець Марко Рубіо під час виступу в аналітичному центрі Heritage Foundation у вівторок, заявив, що можливості Заходу допомогти Україні є обмежені з двох причин: через значну залежність від російських енергоресурсів та через ядерний арсенал Росії.

Сенатор Марко Рубіо: “Вторгнення Володимира Путіна - це шокуюче нагадування про жорстокість та звірства, на які здатне людство в гонитві за цим інстинктом завойовницьких амбіцій. Це відкриття нового розділу в історії, але він не повинен бути останнім розділом чи найбільш небезпечним”.

За воєнні злочини, які Росія здійснює на території України, буде відповідальність, - наголосив у своїй заяві сенатор-демократ Роберт Менендез. Він зауважує, що РФ в Україні порушує документи Радбезу ООН, які Москва сама ж підписала.

“Україна перебуває під атакою московського різника Володимира Путіна, чиє бажання відновити Радянський Союз настільки велике, що він готовий без розбору бомбити дітей, родини, лікарні, житлові будинки. Росія під владою Путіна здійснює воєнні злочини. Відмова надавати гуманітарні коридори, використання голоду як зброї війни, це все є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, за які голосувала і Росія, і які визначають, що це є воєнним злочином”, - зазначив сенатор від Демократичної партії Роберт Менендез.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що не відмовиться від своїх слів про Володимира Путіна. Перебуваючи у Польщі американський лідер назвав президента РФ Путіна “м’ясником”, який “не повинен лишатися при владі”. Білий дім пояснив, що Байден не мав на вазі зміну режиму в Росії, а наголошував, що "Путіну не можна дозволити використовувати силу проти сусідів та в регіоні".

Деякі сенатори висловили підтримку позиції Байдена.

Ричард Блументаль, сенатор-демократ: “Відвідавши українських біженців на польському кордоні, я підтримую Джо Байдена. Він не повинен ні перед ким вибачатись за своє різке моральне обурення діями цього підлого тирана. Обличчя й голоси тих жінок і дітей, які розривають серце, вразили його - мене також - і вони повинні вразити весь світ”.

"Ми всі хочемо, щоб закінчилась ця війна, і припинились страждання. Але як припинити цю війну на прийнятних умовах? Коли це все закінчиться, і Путін ще лишатиметься і буде ще сильнішим, значить світ зазнає поразки. Тому що міжнародний порядок, про який ми говоримо, буде знищений", - заявив напередодні під час форуму у Катарі сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Перед візитом президента Байдена до Польщі, низка сенаторів США наголосили на важливості отримання Україною літаків МіГ-29 і попросили Адміністрацію глави держави сприяти цьому.