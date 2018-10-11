Сенатори згадали "Акт Магнітського" у листі про зникнення Хашоггі

Сенатори США закликали президента Трампа провести розслідування зникнення саудівського журналіста Хашоггі, якого не бачили з часу, коли він минулого тижня увійшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі.

В листі до президента США, група сенаторів нагадала про "Акт Магнітського" – закон США від 2016 року, яким було запроваджено санкції проти Кремля, пише Bloomberg.

Слідство проведене в рамках цього закону, може призвести до запровадження санкцій проти саудівських посадовців і установ. Листа від законодавців було підписано всіма членами сенатського комітету з закордонних справ, крім сенатора Ренда Пола, який переконує Конгрес заблокувати майбутній продаж зброї Саудівській Аравії.

В інтерв'ю Fox News, президент Трамп назвав епізод з Хашоггі "жахливим, таким що точно не буде позитивним" для відносин США та Саудівської Аравії. "Це однозначно не буде позитивним".

Якщо те, що уряд Туреччини повідомляє про вбивство, або викрадення Хашоггі є справедливими, це виводить на новий рівень приплив загроз та переслідувань по всьому світові

Директор "Голосу Америки" Аманда Беннетт виступила з заявою стосовно зникнення і закликала уряди країн робити більше, щоб захистити основоположні цінності а також потужно і відповідно відреагувати на зникнення Хашоггі. Вона підкреслила, що цей випадок стосується журналіста, який проживав у США а також двох країн- союзників США.

"Зникнення і можливе вбивство саудівського журналіста, який проживав у США, Джамала Хажоггі є жахливим нагадуванням про те наскільки серйозні загрози постають перед журналістами по всьому світові", - йдеться в заяві.

"Якщо те, що уряд Туреччини повідомляє про вбивство, або викрадення Хашоггі є справедливими, це виводить на новий рівень приплив загроз та переслідувань по всьому світові", - наголосила Беннетт.

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