«У Сенцова великий запас міцності». Мустафа Джемілєв про голодування

У ніч на неділю з'явилися повідомлення, що український режисер Олег Сенцов залишив колонію в Лабитнангі. Журналістка Вікторія Івлєва написала в своєму фейсбуці, що спецрейс з Сенцової вилетів з Салехарда. Вранці 12 серпня ця повідомлення офіційно спростувала російська ФСВП: режисер залишається в колонії.

Тим часом стан здоров'я Олега Сенцова, який голодує в російській в'язниці вже 91 день, погіршується, про що розповів його адвокат Дмитро Дінзе та підвтеридла його сестра Наталя Каплан. Проте політв'язень не має наміру припиняти голодування, яка наближається до 90 днів.

Видання "Крим.Реаліі" запитало, що відчуває людина після такої тривалої відмови від їжі і що допомагає триматися в умовах інформаційної ізоляції, у радянського дисидента, лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, який в 70-і роки голодував у в'язниці рекордний термін - майже рік.

Майже сорок років тому, протестуючи проти свого переслідування радянською владою, Мустафа Джемілєв, кримчанин, як і Олег Сенцов, голодував 303 дня в одиночній камері омської в'язниці за тисячі кілометрів від дому. Через повну ізоляцію Джемілєва від зовнішнього світу навіть його рідні в певний момент вважали, що він помер. Як згадує лідер кримських татар, його навіть відспівували в турецьких мечетях. А активісти в Нью-Йорку взимку 1976 року при будівлі ООН вимагали притягнути до відповідальності людей, "які вбили в радянській в'язниці кримськотатарського дисидента Мустафу Джемілєва". Міністерства закордонних справ різних країн тоді відправляли запити владі СРСР, щоб дізнатися про долю Джемілєва, але отримували лише відписки. Про те, що політв'язень живий, дізналася його мати, отримавши запрошення на чергове засідання суду у його справі про антирадянську діяльність.

Припинив голодування Мустафа Джемілєв після призову матері і авторитетного радянського правозахисника і дисидента Андрія Сахарова. На той час суд засудив кримськотатарського активіста до 2,5 років позбавлення волі.

У 2012 році ім'я лідера кримських татар виявилося на чолі рейтингу людей, які витримали найбільш тривалі терміни голодування у знак протесту в історії людства, складений російським виданням "Газета.ru".

"Снились гарячі узбецькі коржики з молоком"

Сьогодні лідер кримських татар активно стежить за ситуацією навколо Олега Сенцова і підтримує громадянську кампанію по його звільненню. Він стверджує, що голодовка Сенцова надзвичайно складна і дійсно загрожує його життю.

Сьогодні лідер кримських татар активно стежить за ситуацією навколо Олега Сенцова і підтримує громадянську кампанію по його звільненню. Він стверджує, що голодовка Сенцова надзвичайно складна і дійсно загрожує його життю.

- За радянських часів на певному етапі приймали рішення про примусове годування голодуючого. Зараз в Росії начебто запитують згоду, хоча це не дуже коректно. Якщо не отримують дозволу, обмежуються тільки уколами глюкози, а це небезпечно, чоловік недовго може так жити. Мені не зовсім зрозуміло, яка ситуація з примусовим годуванням Сенцова. У Балуха (український активіст, який більше 140 днів голодує у кримському СІЗО. - К.Р) я знаю, що примусового годування немає. А ось у випадку з Сенцової його дійсно загнали на край світу, і ніяких звісток про нього немає. Хоча в інших колоніях Росії, наскільки я знаю, практикуються телефонні розмови, - каже Мустафа Джемілєв.

За його словами, голодування в тюрмі - це велике психологічне випробування. В інтерв'ю українським ЗМІ Джемілєв раніше розповідав, що боявся не витримати голодування і на цей випадок ховав під рукою лезо, допускаючи, що може перерізати собі вени.

Лідер кримських татар згадує, що на нього постійно чинила тиск адміністрація колонії, намагаючись змусити припинити голодування. Його примусово годували через зонд, фізично придушуючи всі спроби опору, а начальник в'язниці періодично заходив до нього в камеру з репліками: "Коли ж ти здохнеш, гад?", згадує Джемілєв.

- Через день-два у мене відбувалося примусове годування через зонд, який вводили через роторозширувач. Це підтримувало життєдіяльність організму. Проте, було постійне відчуття голоду, незалежно від форми голодування. Це найстрашніше. Мені весь час снилася їжа. Чомусь снилися гарячі узбецькі коржики з молоком, як ніби нічого смачнішого більше немає. І найгірше, що як тільки починаєш їсти уві сні, відразу прокидаєшся. Тобто уві сні теж "поїсти" не виходило, - розповідає він.

"Вони голодують за нас усіх"

Колишній політв'язень каже, що під час свого голодування теж відчував інформаційну ізоляцію, але отримував натяки від адміністрації в'язниці про те, що на Заході його протест викликав великий резонанс. І в підсумку той же начальник в'язниці, який жадав смерті Джемілєва, сам же його і закликав припинити голодування, "щоб заткнути голоси ворогів Радянського Союзу, які стали звучати занадто голосно".

- Я знав, що про питання Криму та проблеми кримських татар майже щодня говорять всі західні радіостанції. У них в ефірах весь час розповідали, скільки днів я голодую і в чому суть мого голодування. Це була моя головна задача. Оголошуючи голодування, я не розраховував, що мене звільнять, але я кожен день чогось домагався, і це давало мені сили. У кожного є певний запас міцності. У Сенцова, я бачу, дуже великий запас і рішучість велика, і мотиви голодування дуже шляхетні. Звичайно, ніхто не скаже: продовжуй голодування. Вони (голодуючі політв'язні. - К.Р) знають, що завдають шкоди своєму здоров'ю і можуть померти. Але громадянам України потрібно пам'ятати, що вони там голодують в тому числі за нас усіх, - каже Мустафа Джемілєв.

Питання звільнення Олега Сенцова активно ініціюють на всіх майданчиках українська влада, громадськість і правозахисники. До цієї кампанії долучилися багато авторитетних організації та діячів у всьому світі.

На початку липня матір Сенцова Людмила звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням помилувати її сина. 9 серпня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що цей лист надійшов до адміністрації Путіна.

Українська влада також обговорює з російською стороною варіант обміну Олега Сенцова на Олексія Седикова - лейтенанта запасу Збройних сил Росії, взятого в полон українськими військовими в Донбасі і засудженого за терористичну діяльність. Але рішення з цього питання поки немає.

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