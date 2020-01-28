Сенцов у Конгресі нагадав США про дотримання Будапештського меморандуму

Український екс-політвязень та кримський активіст Олег Сенцов нагадав американським конгресменам про зобов’язання, взяті на себе Сполученими Штатами щодо України в рамках Будапештського меморандуму. Про це він сказав, виступаючи на засіданні Гельсінської комісії в Конгресі США.

«Я б подякував Конгресу США за підтримку нашої країни, і висловив сподівання, шо Америка буде дотримуватись своїх домовленостей. Бо як ви пам’ятаєте, в 90тих Україна добровільно розсталась зі своїм ядерним потенціалом. Взамін нам пообіцяли угоду США, Британія і Росія.

Я сподіваюсь, Америка ніколи не порушить свого слова і буде захищати нас від агресора, допоки наші території не будуть повернуті

Ці три країни заявили, що будуть нас підтримувати і захищати нашу територіальну цілісність. Це перестало працювати, коли Росія порушила угоду. Я сподіваюсь, Америка ніколи не порушить свого слова і буде захищати нас від агресора, допоки наші території не будуть повернуті», — сказав Сенцов.

Активіст висловив сподівання, що стратегія США щодо Росії не зміниться з тиску на примирення. «З Путіним неможливо домовитись, він не хоче миру в Україні. Він хоче її контролювати, як і всі інші сусідні країни. І я сподіваюсь, Конгрес не дозволить цього за нашою спиною».

Крім Сенцова, перед Гельсінською комісією в Конгресі виступила також заступниця постпреда президента України в Криму Таміла Ташева. Вона сказала, що окупація Криму Росією почалась задовго до 2014 року.

«Окупація відбулась не в 2014 році. Вона відбувалась протягом всього періоду незалежності України. Маріонеткові структури Росії працювали там весь час. Тому те, що відбулось в 2014, стало лише завершальним кроком».

Зараз Олег Сенцов перебуває з візитом у Сполучених Штатах. Перед цим він був у Нью-Йорку, де зустрівся з українською громадою та виступив в ООН.

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