Сенцов подарував Макрону свою тюремну кружку і попросив не забувати про українських полонених

Український режисер Олег Сенцов, який понад 5 років провів в російському ув'язненні, зустрівся у Стразбурзі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Подякував за допомогу у звільненні полонених і за підтримку України вцілому. Радий був почути, що на цьому він не збирається зупинятися і роботу продовжать.Запитав, чи розуміє Макрон справжні цілі Путіна і чи довіряє йому. Відповіді мене задовільнили", - написав на своїй сторінці у Фейсбук Олен Сенцов, якого звільнили 7 вересня під час обміну 35 полонених між Україною і Росією.

Макрон запитав Сенцова про його творчі плани. Той відповів, що хоче повернутися до кіно і продовжить писати книги, але зараз ці плани "відсунулися".

"Зараз моя робота - тут, з вами", - сказав Сенцов під час спільної прес-конференції із французьким главою держави і додав: "Я не обирав цю роботу, вона обрала мене".

Сенцов та президент Макрон обговорили також тему українців, які залишаються в російському ув'язненні. "Ми повинні проявити силу наших зобов'язань вести діалог і досягти примирення на нашому континенті", - сказав президент Франції.

Натомість Олег Сенцов подарував французькому президенту свою тюремну пластикову кружку зі своїм прізвищем.

"Можете поставити її на полицю, а можете викинути у смітник, це не важливо. Важливо, щоб ви не забували про наших полонених", - додав при цьому український режисер.

Французька влада і громадянське суспільство активно підтримували Сенцова у його голодуванні торік із вимогою звільнити українських політв'язнів в Росії. Він став почесним громадянином Парижа. Європарламент також присудив йому премію Сахарова.

Після зустрічі з Сенцовим Макрон виступив на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

Макрон назвав Сенцова "великим європейцем", який "вірить, що свобода інших людей настільки ж важлива, як і власна свобода".

Президент також заявив, що діалог із Москвою важливий для підтримання цілісності Європи, захищаючи рішення зняти обмеження з російської делегації в ПАРЄ, проти якого протестувала Україна і низка інших країн.

Водночас він висловив надію, що Росія дотримуватиметься принципів Ради Європи, і згадав про занепокоєння, яке викликали жорстокі дії поліції щодо учасників акцій протесту в Москві. Цю тему також винесли на обговорення сесії ПАРЄ. Цього року в ній бере участь російська делегація, через цена знак протесту українська відмовилась від участі.

Дивіться також: Сенатор Кріс Мерфі про Джуліані і політичний скандал у США – ексклюзивний коментар. Відео