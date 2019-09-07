Настав час радіти для всіх, хто боровся за свободу Сенцова - PEN America

Звільнення Сенцова - давно назрілий час радості та святкування для його сім'ї і тих, хто боровся за його свободу. З такою заявою виступила всесвітня організація письменників PEN International.

В 2017 році організація відзначила українського режисера нагородою "За свободу писати".

Надумана справа і драконівський вирок свідчать про те, як далеко заходять деспоти, щоб примусити мовчати тих, хто їм протистоїть

"Ми святкуємо те, що Олег нарешті може знову бути зі своїми коханими дітьми і вільно говорити, - заявила Сюзан Нозел, керівник PEN America. - Надумана справа і драконівський вирок свідчать про те, як далеко заходять деспоти, щоб примусити мовчати тих, хто їм протистоїть і з якою особливою жорстокістю вони ставляться до тих, хто силою письма та мистецтва спонукає інших до опору".

Письменники відзначили рішучість і незламний дух Сенцова і закликали Росію звільнити всіх політичних в'язнів.

"Олег завжди ставив свободу та право на вільне самовираження вище за власне становище, наприклад, коли він ризикував життям голодуючи минулого року. Як і обіцяв, Олег залишився цвяхом, що не зігнувся", - йдеться в заяві.

Перебуваючи у російській в'язиці Сенцов писав про політичних в'язнів, яких утримує Росія: "Якщо нам судилося стати цвяхами у кришці труни тирана, то я хотів би бути таким цвяхом. Просто знайте, що цей цвях не зігнеться"

"В цьому дусі рішучості, ми закликаємо уряд Росії звільнити всіх політичних в'язнів. Сподіваємось, що звільнення Олега після світової кампанії надає світло надії тим, хто продовжує потерпати від репресій в Росії", - йдеться в заяві PEN America.

10 травня 5 років тому окупаційна влада у Криму заарештувала українського режисера Олега Сенцова за надуманими звинуваченнями у "підготовці теракту". Західні країни, активісти в Україні за кордоном проводили потужну кампанію, вимагаючи у Росії звільнити Сенцова та інших політичних в'язнів.

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