Чи домінуватимуть Китай та Росія в Середземному морі? - The Inquirer

Середземне море, яке колись було безальтернативною базою американського Шостого флоту, може стати морем, де домінуватиме Китай. Таку думку навела в статті для філадельфійського видання The Inquirer американська дослідниця Труді Рубін.

Китай активізував придбання європейської інфраструктури, особливо портів. Китайські державні підприємства тепер володіють акціями більше десятка європейський портів на Середземному морі та узбережжі Атлантичного океану, включаючи порти в Бельгії, Іспанії та Греції, пише дослідниця.

Тиждень тому Італія стала першою великою країною Європи, яка офіційно проголосила про приєднання до державного китайського інфраструктурного проекту "Єдиний пояс, єдиний шлях", який прагне налагодити морське, залізничне, трубопровідне та автомобільне сполучення між Азією з Європою.

Така заява Італії відкриває для Китаю можливість інвестувати до портів у Трієсті, Палермо та Генуї.

Китайські фірми скоро почнуть управляти портом Хайфи в Ізраїлі, а також розбудовуватимуть порт на півдні Ізраїлю в Ашдоді. Китай є також найбільшим інвестором в районі Суецького каналу в Єгипті.

На сході Середземного моря, Росія розширяє військово-морську базу в Сирії.

Військові США помічають такий розвиток подій, йдеться в статті. Генерал США Джозеф Вотель нещодавно заявив, що китайський проект "Єдиний пояс, єдиний шлях" прикриває "більш довгострокові військові та політичні цілі". Вашингтон також закликав обмежити китайські інвестицій до таких сфер, як телекомунікації.

НАТО ж приділяє більше уваги стримуванню Росії і не має спільної відповіді на дії Китаю. "Це іронічно, - говорить Ерик Браттберг, який відповідає за європейські програми в американському аналітичному центру Фундація Карнегі, - Китай мав би бути питанням, з якого США та Європа можуть співпрацювати. Однак, спільний підхід тут не привів до співпраці у відповідь Пекіну".

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