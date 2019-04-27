"100 000 тон дипломатії" в Середземному морі - заява посла США вкликала бурхливу реакцію в Росії

США провели навчання в Середземному морі з залученням двох авіаносців: "Авраам Лінкольн" та "Джон Стенніс". Навчання тривали декілька днів, починаючи з 23 квітня.

"Кожен з авіаносців, що діє в Середземному морі, наразі являє собою 100 000 тон міжнародної дипломатії", - виголосив посол США в Росії, під час своєї промови на борту авіаносця "Авраам Лінкольн", повідомляє прес-служба ВМС США.

"Дипломатичне спілкування та діалог у поєднанні з потужною обороною, яку забезпечують ці кораблі, демонструють Росії, що якщо вона справді прагне покращення у відносинах зі США, вона має припинити дестабілізувати світ", - додав він.

Москва різко відреагувала на заяву, повідомляє оборонне видання Defense News. "Сподіваюсь, американська мегафонна дипломатія не перетвориться на мегатонну дипломатію", - заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Речниця російського МЗС Захарова пов'язала час проголошення заяви посла США Гантсмана з підготовкою до святкувань Дня перемоги в Росії.

Після незаконної анексії Криму, Росія отримала безперешкодний доступ до бази ВМС в Севастополі. Це відкрило двері для модернізації флоту РФ, забороненої угодою з Україною

Російська ж державна преса відповіла карикатурами на посла Гантсмана в стилі часів Холодної війни, пише видання. РІА Новості зобразило Гантсмана у вигляді Фредді Крюгера з авіаносцями замість ножиць на руках, а ведучий Вєсті-ФМ жартівливо зазначив, що Гантсман мав ще і тупнути ногою під час промови для переконливості.

"Ми тут лише щоб стримувати і захищати", - сказав адмірал Джеймс Фогго, командувач ВМС США в Європі в інтерв'ю Defense News. Фогго відзначв, що Росія нарощує свою присутність в Середземному морі.

Після незаконної анексії Криму, Росія отримала безперешкодний доступ до бази ВМС в Севастополі. Це відкрило двері для модернізації флоту РФ, забороненої угодою з Україною, наголошує видання.

Контроль над Севастополем також дозволив Росії розвивати присутність в Сирії. Росія регулярно перевозить устаткування з Севастополя через Босфор до порту Тартус, який вона контролює у Сирії.

Фогго визнав, що Росія модернізує свої ВМС, однак, наголосив, що російські ВМС не можна навіть порівняти з військовою потужністю, яку США виявили в Середземному морі. "Ніщо не порівнюється з цим, - сказав Фогго жестом вказавши на авіаносці США, - ударна група авіаносців - одразу два в Середземному морі".

В 2016 році Росія намагалась провести подібну акцію і російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" вийшов зі своєї бази в Сєвєроморську в супроводі потужного бойового корабля "Петро Великий". Перехід широко висвітлювався на російському ТБ. В реальності, однак, російський авіносець задимівся, і проблеми з його діяльністю стали очевидними.

Візит посла США до Росії на авіаносець США не є звичною процедурою, зазначає видання, однак, співпраця дипломатів з військовими дозволяє краще зрозуміти ситуацію в регіоні, стверджує Гантсман. "Це дуже корисно для мене як голови місії, - говорить дипломат, - особливо, коли прибуваєш з Росії, адже за нашими діями там уважно спостерігають, їх аналізують і ми спостерігаємо та аналізуємо і найкраще робити це разом з нашими військовими колегами".

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