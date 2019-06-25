Український спецпідрозділ вперше здобув сертифікацію НАТО

Підрозділ з України став першим за історію сертифікованим НАТО підрозділом сил швидкого реагування з країни, що не є членом Альянсу.
З цим Україну привітало командування США спеціальними силами в Європі.
"Вітаємо, Україно! Вперше за весь час підрозділ з країни, яка не є членом Північноатлантичного альянсу, зміг пройти сертифікацію НАТО в якості підрозділу сил швидкого реагування", - йдеться на офіційній сторінці командування у Twitter.
Сертифікація відбулась у Литві.
"Чудові новини з Литви стосовно українського спецпідрозділу", - твітує Штаб сил швидкого реагування НАТО.
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