Український спецпідрозділ вперше здобув сертифікацію НАТО

Підрозділ з України став першим за історію сертифікованим НАТО підрозділом сил швидкого реагування з країни, що не є членом Альянсу.

З цим Україну привітало командування США спеціальними силами в Європі.

"Вітаємо, Україно! Вперше за весь час підрозділ з країни, яка не є членом Північноатлантичного альянсу, зміг пройти сертифікацію НАТО в якості підрозділу сил швидкого реагування", - йдеться на офіційній сторінці командування у Twitter.

Сертифікація відбулась у Литві.

"Чудові новини з Литви стосовно українського спецпідрозділу", - твітує Штаб сил швидкого реагування НАТО.

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